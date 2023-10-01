اوعى تسمي ابنك الإسم ده.. الحكومة تحذر من تسمية هذه الأسماء وتفرض غرامة تصل إلى 5000 جنيه على المخالفين

مع قدوم المولود تبدأ الأسرة في البحث عن اسم مناسب له، خاصة وأن الأسماء الخاصة بالأطفال تختلف بمرور الوقت، وذلك فإن الصعب اختيار اسم جذاب وجميل للطفل عند مولده، إضافة إلى أن ذلك يختلف بتواكب العصر، ولذلك فيُنصح بعدم القيام بإختيار أسماء مخالفة للشرع والقانون، من أجل عدم تطبيق عقوبة أو غرامة مالية على كل ما يتجاوز ويسمي أسماء مخالفة للشرع.

أسماء مخالفة للشرع

هناك ملايين الأسماء العربية والغربية وكذلك الأسماء المركبة للمواليد الجدد، مما حذر البرلمان المصري، من تناول جميع الأسماء المخالفة للقانون، لكي لا يتم فرض عقوبة رادعة على من يتسبب في ذلك، ومن بين الأسماء الغير مقبولة في القانون المصري، التالي:-

جميع الأسماء المركبة وهي تجمع بين اسمين أو أكثر فإنها تسبب مشاكل كثيرة في المستقبل.

جميع الأسماء المخالفة للشريعة والقيم الدينية.

أسماء تحمل معاني سيئة وغير مرغوب فيها بالمجتمع المصري.

تكرار اسم المولد على نفس اسم الأب.

عقوبات تسمية الأطفال باسماء مخالفة للشرع والقانون

حدد قانون الأحوال المدنية بعض العقوبات الرادعة عند القيام بإستخدام أسماء مخالفة للشرع والقانون، بغرامة تصل إلى 100 جنيه، وإلزامهم بتغيير الأسم في الحال، وعدم تسمية المولود بمثل هذه الأسماء، إضافة إلى أن الغرامة في بعض الأحيان إلى 5000 جنيه وفقصا لأحكام قانون الأحوال المدنية التي نوهت إليه الجهات المعنية، وحذرت منه الحكومة، فضلاً عن أن الإلتزام بالأسماء الطبيعية هي من الأمور السليمة التي يجب اتباعها وعدم مخالفتها.