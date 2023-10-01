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من حقك تعرف أخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء “السيسي هيخليك تبني وشغل فلوسك بس بشروط”!!
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أخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء
عندما ناقشت لجنة الإسكان قانون التصالح في مخالفات البناء قامت الحكومة بسحبه من البرلمان، وذلك لتعديل بعض الأمور القانونية، وأيضا ليكون أكثر توازنا وخدمة لأغراض المواطنين، وتقديم التساهلات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء، وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، د. طارق شكري، أنه من المحتمل أن تبدأ اللجان خلال هذا الأسبوع في دراسة القانون المقدم من الحكومة، وسوف تستمر هذه اللجان لمدة ثلاثون يوما تقريبا، كما ذكر طارق شكري أيضا، أن سبب انتظار اللجنة في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء هو لحل الأزمات، والمشكلات الخاصة بالمواطنين، واجراء التعديلات اللازمة لتسهيل الاجراءات على المواطنين وتحديد المسؤوليات للحرص على السلامة الانشائية للمباني .
ما هي التعديلات في قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء ؟
- تنسيق الأعمدة مع شكل السقف.
- التعديلات تكون على السياج بعد الانتهاء منه.
- التحقق من المساحات التي تزيد عن 36 متر.
- يسمح للمباني التي توجد خارج عقارات المدينة.
- يجوز تجديد المبني بعد موافقة السلطات المختصة.