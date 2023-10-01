رسميًا “كلها يومين” على موعد بداية التوقيت الشتوي .. أعرف مواعيد الصلاة ودخول المدارس وغلق المحلات

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي، التوقيت الشتوي في مصر 2024، موعد غلق المحلات التوقيت الشتوي، التوقيت الان، كم الساعة الآن في مصر حسب التوقيت الشتوي، التوقيت الصيفي في مصر، التوقيت الشتوي اليوم السابع، التوقيت الشتوى فى مصر ٢٠٢٣، تزامنًا مع بداية فصل الخريف وبداية العام الدراسي الجديد ينتظر الكثير من المواطنين موعد بداية التوقيت الشتوي حيث أعلن مجلس الوزراء أن بداية التوقيت الشتوي تكون يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري والموافق 26 أكتوبر 2023 وذلك بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والذي استمر لمدة 6 أشهر بداية من شهر أبريل 2023 ، ولم تعلن الحكومة المصرية عن أي قرارات جديدة حول تبكير العمل بالتوقيت الشتوي وفي السطور التالية نكشف كافة التفاصيل حول موعد بداية التوقيت الشتوي.

موعد بداية التوقيت الشتوي

أعلن مجلس الوزراء أن موعد بداية التوقيت الشتوي في الجمعة الاخيرة من شهر أكتوبر 2023 حيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي وتأخير الساعات ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر حتى شهر أبريل 2024 ، وتعمل الكثير من دول العالم بالتوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي أهمها ألمانيا وإسبانيا ومعظم الدول الأوروبية ، وذلك لترشيد الاستهلاك في الكهرباء والمنتجات البترولية.

فوائد التوقيت الصيفي

بعد معرفة موعد بداية التوقيت الشتوي يبحث الكثير من المواطنين عن فوائد العمل بالتوقيت الصيفي وذلك ترشيدًا للاستهلاك في الكهرباء والمواد البترولية والغاز ، كما لم يتم صدور أي قرار جديد حول تغيير الساعات مع بداية العام الدراسي الجديد ، حيث ينتظر المواطنين موعد بداية التوقيت الشتوي مع بداية الدراسة حتى ينتظم الطلاب على مواعيد الدراسة بدون أي تغيير في الساعات أو المواعيد ، وقد بدأ العام الدراسي الجديد 2023\2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة المدارس والمحافظات على مستوى الجمهورية.