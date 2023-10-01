“الجو هيقلب خد بالك” حالة الطقس في مصر في الأيام المقبلة وإجازة الطلاب في المرحلة الأبتدائية والإعدادي 2023

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حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس خلال الاسبوع المقبل حيث يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة في مصر

وتنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ في جميع المحافظات المصرية ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وعلى السواحل الشمالية ، ومن المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والتي لا تؤثر على الانشطة اليومية ، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 يشهد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، مع وجود السحب طوال اليوم.