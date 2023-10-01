رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٣ كشوفات pdf ووزارة التربية والتعليم يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات بعد اجتيازهم للامتحانات في المواد التي رسبوا فيها في الدور الأول منذ أسابيع ينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج الخاصة بهم لمعرفة مصيرهم الدراسي وزارة التربية العراقية أكدت أنه تم البدء في عمليات التصحيح والتدقيق فور انتهاء الامتحانات مباشرة وهذا يعني أن النتائج ستكون جاهزة للإعلان في القريب العاجل.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٣ كشوفات pdf

أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء جميع أعمال التصحيح والتدقيق لنتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني في مختلف المحافظات يتم الآن فرز الدرجات ورصدها لإعلان النتائج الرسمية وزارة التربية العراقية أكدت أن النتائج ستكون متاحة بصيغة كشوفات PDF مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة ويسر يمكن الوصول إلى هذه النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا، مما يضمن توافرها للجميع.

استعلام نتائج ثالث متوسط 2023 دور ثاني

بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور والطلاب يمكنهم الاستعلام عن رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٣ كشوفات pdf من خلال الخطوات التالية: