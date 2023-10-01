زيادة لـ 10000 جنيه للبعض.. صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة تبعًا لقرارات وزارة المالية “الموظف طاير من السعادة”

موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة، وفقًا لتصريح وزارة المالية، ستكون مرتبات شهر أكتوبر 2023 متاحة للعاملين في القطاع الحكومي المصري خلال فترة تمتد لمدة 5 أيام، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2023. سيتم صرف هذه المرتبات من خلال المنافذ المصرفية التي تم تحديدها من قبل الوزارة.

موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة

من المقرر أن تشهد مرتبات شهر أكتوبر 2023 تنفيذ الزيادة الجديدة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن نية تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للموظفين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى الزيادة المخصصة لمستحقي المعاشات. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ومن المتوقع أن يتم عرضها على مجلس النواب خلال اجتماعه في أكتوبر المقبل للمصادقة عليها.

موعد صرف المرتبات

سيبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر وستستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، وسيتم أيضًا صرف المتأخرات ومستحقات العاملين بخلاف المرتبات في الأيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023.

موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة تجدر الإشارة إلى أن إتاحة مستحقات العاملين ستتم عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المحدد في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول زيادة الأجور

موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة، فيما يلي جدول يوضح المرتبات قبل شهر أكتوبر وبعده:

– الدرجة السادسة: المرتب قبل شهر أكتوبر 3500 جنيه، وبعد شهر أكتوبر 4000 جنيه.

– الدرجة الخامسة: المرتب قبل شهر أكتوبر 4000 جنيه، وبعد شهر أكتوبر 4500 جنيه.

– الدرجة الرابعة: المرتب قبل شهر أكتوبر 4500 جنيه، وبعد شهر أكتوبر 5000 جنيه.

– الدرجة الثالثة: المرتب قبل شهر أكتوبر 5000 جنيه، وبعد شهر أكتوبر 5500 جنيه.

– الدرجة الثانية: المرتب قبل شهر أكتوبر 5500 جنيه، وبعد شهر أكتوبر 6000 جنيه.

– الدرجة الأولى: المرتب قبل شهر أكتوبر 6000 جنيه، وبعد شهر أكتوبر 6500 جنيه.

– درجة مدير عام: المرتب 7000 جنيه.

– الدرجة العليا: المرتب 8000 جنيه.

– الدرجة الممتازة: المرتب 10000 جنيه.