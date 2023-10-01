اعرف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023

يتساءل الكثير من المواطنين عمّا الذي يأتي به قانون التصالح و موعد صدوره، وما الذي جاءت به تعديلات الحكومة في قانون التصالح لمخالفات البناء، ولكن كشف أحد أعضاء لجنة الإدارة المحلية أن التعديلات جاءت لصالح المواطنين وسيتم إرسال المشروع لمجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته و إقراره من أجل إصدار اللائحة التنفيذية للمواطنين والعمل علي التصالح مع الدولة.

موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لبيان النائب السيد شمس الدين فإن التعديلات التي تطرأ على قانون التصالح فهي في صالح المجتمع وسيتم طرحه على مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته خلال هذا الشهر الجاري من هذا الأسبوع ليكون مدة دراسته شهر كامل لتفادي المشكلات التي تواجه المجتمع، ويكون اعتمده من مجلس النواب للعمل على تلبية اقتراحات المواطنين.

وأوضح أن سحب الحكومة للقانون جاء لتعديل و إضافة بعض الأمور التي تساعد في خدمة المجتمع، وذلك بعض عرضه على مجلس الدولة.

آخر أخبار قانون التصالح في المخالفات

بَين وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة تنتظر التعديلات لتجنب العوائق التي يتعرض لها المواطنين ولتيسير الإجراءات وتحديد المسؤوليات والاختصاصات من أجل الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني.

حيث أن القانون تم سحبه من قبل اللجنة للتعديل وتغيير بعض الأمور وذلك حتى يصبح في مصلحة المواطن وتتوازن الأمور.

كام أن النواب أكدوا على ضرورة عدم الاستعجال في قانون التصالح وأن تترك الحكومة لتضع القوانين والضوابط المناسبة وذلك حتى لا يحدث أي عوائق مثلما حدث في القانون السابق الذي أدي إلى توقف الكثير من ملفات التصالح.