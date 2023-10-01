تعرف على معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الرسمية الأردنية عبر وحدة تنسيق القبول المركزي

مازال العديد من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات الأردن، يبحثون بشكل مستمر عن معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية، إضافة إلى أن المرحلة الجامعية هي من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها كل طالب، لذلك فهم يرغبون في معرفة الكلية التي سوق يلتحقون بها، والعمل على الدخول إلى الجامعة وفقًا للنسبة المئوية المتحصل عليها كل طالب، هذا وأتاحت وزارة التربية والتعليم في الأردن، إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

معدلات القبول الموحد 2023 الأردن

أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن، مهند الخطيب، أنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2023، سيتمكن كل طالب من التسجيل عبر موقع وحدة التنسيق المتعلق بهم، لتظهر حينها بطاقة الترشيح الخاصه بكل طالب، بحيث يتمكن بعد ذلك من القيام بالتقديم إلى الجامعة أو الكلية التي جاءت له في بطاقة الترشح.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية

تتمثل معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية، وفقًا لما يلي:-