شبابك راجع 10 سنين.. معجزة كريم الخيار للبشرة هيخليكي متعرفيش نفسك من كتر الجمال

جمال البشرة والتخلص من عيوبها مثل التجاعيد والبقع الداكنة والتصبغات هو الشغل الشاغل للكثير من الفتيات والسيدات، وذلك لإضفاء أكبر قدر من الجمال إليها، حيث تعمل تلك العيوب على تقليل جمال البشرة، لذلك تلجأ الكثيرات إلى شراء مستحضرات التجميل باهظة الثمن، ولكنها ليست مناسبة للجميع، لذلك يمكنك تحضير كريم الخيار بنفسك في منزلك للحصول على بشرة رائعة ذات مظهر شبابي.

كريم الخيار

يتكون ذلك الخليط من بعض المكونات الطبيعية، والتي أثبتت فاعليتها في تفتيح وتبييض البشرة، بالإضافة إلى التخلص من البقع الداكنة والتصبغات والتجاعيد، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من مشاكل البشرة المختلفة، ويحتاج تحضير تلك الطريقة إلى المكونات الآتية:

ثمرة خيار طازجة.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من مسحوق النشا.

ملعقة من زيت جنين القمح.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير

يمكن تحضير كريم الخيار بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

يوضع الخيار في الخلاط مع ماء الورد وعصرهم جيداً.

في وعاء صغير يوضع مسحوق النشا والكركم.

تصفية الخيار على خليط النشا والكركم باستخدام المصفاة.

وضع الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي.

رفع الخليط من على النار وإضافة زيت جوز الهند وزيت جنين القمح، وتقليب المكونات حتى تمتزج تماماً.

حفظ الخليط في علبة نظيفة ومحكمة.

خطوات الاستخدام

يستخدم كريم الخيار على البشرة بالطريقة الآتية: