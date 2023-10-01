طريقة تنزيل فيفا موبايل 24 fifa 24

تُعد لعبة فيفا موبايل 24، واحدة من أشهر الألعاب المنتشرة في الوقت الحالي، ويرجع لذلك التشابه بينها وبين لعبة كرة القدم الأكثر شعبية في العالم، حيث تم إضافة نسخة جديدة من سلسلة ألعاب فيفا العالمية، بالإضافة إلى التحديثات الأخرى، التي تم إضافتها للعبة مما يزيد الكثير من الحماس للاعب كأنه على أرض الواقع، كما تم تحديث الشخصيات، وأيضًا جودة الصورة، خلال هذا المقال سنتعرف معكم على طريقة تحميل فيفا 2024 موبايل.

كيفية تثبيت فيفا موبايل 24

بعد إطلاق النسخة الجديدة من لعبة فيفا موبايل 24، بدأت التساؤلات حول طريقة تثبيت فيفا 2024 موبايل، ولذلك ليس عليك إلا تطبيق الخطوات التالية:

الولوج إلى تطبيق بلاي ستور على هاتفك.

اكتب اسم اللعبة في خانة البحث.

تظهر أمامك اللعبة، الضغط على كلمة تثبيت بعد التأكد من أنها النسخة الحديثة.

عندما يتم تثبيت اللعبة بنجاح على هاتفك.

اضغط عليها لفتحها، ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة، وابدأ اللعب.

كيف يمكن تثبيت لعبة فيفا 24 موبايل للأيفون

بعد نجاح لعبة فيفا موبايل 24، واكتسابها شهرة كبيرة بين الأفراد، فبدأ هنا السؤال من الفئة التي تمتلك جهاز الأيفون، حول طريقة تثبيت اللعبة على الأيفون، إليكم الخطوات:

الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي.

إدراج اسم اللعبة في حقل البحث.

النقر على تثبيت.

عند تثبيت اللعبة على هاتفك، ادخل البيانات المطلوبة، وابدأ اللعب.

مميزات لعبة فيفا موبايل 24

عملت إدارة اللعبة على إضافة الكثير من المزايا للنسخة الجديدة من لعبة فيفا موبايل، وإضافات معظم الأندية المشهورة، واليكم اهم مزايا اللعبة: