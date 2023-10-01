القبض الجديد بالزيادة اعرف جدول المرتبات الجديدة بعد زيادة شهر سبتمبر 2023

ازداد البحث مؤخرًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن جدول المرتبات الجديدة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الذي عقد في مدينة بني سويف، الذي من المأمول تطبيقه في أكتوبر الحالي، حيث زاد الحد الأدنى للأجور من 3500إلى 4000، وذلك ليعين المصريين على تحمل بعض أعباء المعيشة بعد زيادة الأسعار، ولذلك سنتعرف معًا على جدول المرتبات بعد زيادة شهر سبتمبر 2023 كيف سيكون؟ تابعوا معنا.

جدول المرتبات الجديدة شهر أكتوبر2023

يبدأ صرف المرتبات شهر أكتوبر الحالي وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر حتى يوم الإثنين الموافق 30أكتوبر، ويتمكن العاملين بمختلف قطاعات الدولة صرف المرتبات عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد في مختلف المحافظات والمناطق، وتختلف أيام صرف المرتبات لمنع الازدحام والتكدس الذي يمكن أن يتولد بسبب توافد العاملين للحصول على مرتباتهم.

الحد الأدنى للأجور المعلن عنه

كان قد أعلن وزير المالية محمد معيط انه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لجميع العاملين في القطاع الحكومي، وسيتم تطبيقه بعد إحالة القرار إلى مجلس النواب الذي سيتم انعقاده في أكتوبر الحالي، كما صرح وزير المالية أنه سيتم استحقاق الزيادات المعلن عنها في أكتوبر بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ 60 مليار جنيه، وسيكون جدول المرتبات الجديدة المتوقعة بعد الزيادة الجديدة: