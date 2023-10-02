هتبرقي من جوة.. استخدمي الفازلين بالطريقة دي ومش هتصدقي اللي هتشوفيه بعينك من أول مرة

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة ظهور بعض المناطق الداكنة في بعض الأجزاء من الجسم مما يسبب لها الإزعاج وعدم الشعور بالراحة وتهتز ثقتهم بأنفسهم، وتظهر تلك المشكلة بسبب العديد من العوامل، منها الوراثي أو بسبب التعرض لأشعة الشمس، أو بسبب احتكاك تلك المناطق ببعضها ببعض أو بالملابس باستمرار مما يسبب دكانه لونها وقد يكون السبب هو وجود حساسية أو التهابات جلدية أو بسبب التغيرات الهرمونية خاصة في فترة الحمل والرضاعة، ويمكن حل تلك المشكلة بالعديد من الطرق أهما الطرق المنزلية والتي سوف تتطرق لها خلال المقال التالي.

كريم الفازلين والنشا

يساعد ذلك الخليط في تفتيح وتبييض المناطق الداكنة الموجودة في الجسم بفاعلية كبيرة، ويحتاج تحضير ذلك الخليط إلى بعض المكونات الاقتصادية البسيطة كالآتي:

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير

نحصل على كريم الفازلين والنشا عن طريق القيام بعدة خطوات وهي كالتالي:-

إذابة الفازلين في حمام بخار أو داخل الميكروييف. إضافة زيت الزيتون والليمون والعسل إلى الفازلين ونقلب جيدا. إضافة النشا بشكل تدريجي للخليط، مع التقليب المستمر لتجنب تكتل النشا، ونستمر بالتقليب حتى نحصل على قوام كريمي. يوضع الخليط داخل علبة زجاجية معقمة ويحفظ داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يستخدم كريم الفازلين والنشا على المناطق الداكنة في الجسم التي تريد تفتيحها، وذلك عن طريق القيام بتدليك المنطقة بالكريم السابق تحضيره، ويترك على البشرة لمده ساعتين، ثم تقومين بغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر وتجفيفها وترطيبها بالمرطب الخاص بك.