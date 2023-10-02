شهادات البنك الأهلي ٢٠٢٣ .. أرباح شهرية وفائدة تصل إلى 22% سنويا

يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه الكرام العديد من الخدمات التي يبحثون عنها، وفي إطار الخدمات التي يقدمها البنك مع مميزات كبيرة يقدم مجموعة من شهادات الإدخار، والتي يتم تقديمها بأسعار فائدة مرتفعة، أي أنه يمكنك أن تحصل على الكثير من الربح من خلالها.

شهادات البنك الأهلي

كما ذكرنا فإن البنك الأهلي يقدم فرصة كبيرة للإستثمار من خلال الشهادات المربحة التى يقدمها البنك والتي تحقق عائد مميز، يمكن للمواطنين شراء تلك الشهادات بأسعار تبدأ من 500 جنيه مصري، وتتوفر هذه الشهادات بأنواع كثيرة تختلف من حيث المدة وسعر الشراء والعائد الخاص بالشهادة، ومن أهم هذه الشهادات هي الشهادة البلاتينية، الشهادة البلاتينية لها الكثير من المزايا من بين الشهادات المقدمة التي طالما رغب العملاء في الحصول عليها.

أنواع شهادات البنك الأهلي

صرح البنك الأهلي المصري من خلال موقعه الرسمي عن أنواع الشهادات لديه، كما أوضح تفاصيل الأسعار والفوائد حسب كل نوع، وتتمثل أنواع الشهادات كالآتي: