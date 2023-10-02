الحق التقديم على كورسات كلية تمريض جامعة القاهرة 2023 الأوراق والمستندات المطلوبة …

بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في كورسات التمريض بجامعة القاهرة، وذلك من أجل توفير الدورات للطلاب الذين يرغبون في ثقل معرفتهم العلمية والعملية من أجل تطوير مهاراتهم في الرعاية الصحية للمرضى، وبعد هذا الإعلان أوضحت الوزارة طرق التقدم للتسجيل سواء كان إلكتروني أو يدوي.

التقديم في كورسات كلية التمريض جامعة القاهرة

هذه الطريقة إلكترونية وعلى الرغم من تعدد خطواتها إلا أنها بسيطة، وتتمثل في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكلية التمريض جامعة القاهرة.

القيام بارفاق صورة البطاقة الشخصية من الامام والخلف.

الموقع يطلب من المستخدم إدخال الرقم السري الخاص به.

ومن ثم النقر على أيقونة غلق الحساب بكلمة مرور.

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالطالب من حيث أرقام بطاقة الرقم القومي وكذلك الأسم بالكامل.

الموقع يطالب بارفاق صورة البطاقة مرة ثانية.

القيام بمراجعة البيانات للتأكيد.

ومن ثم ظهور الرغبات أمام المستخدم يقوم بتحديد تلك التي يريد دراستها.

القيامة بطباعة تلك الرغبات ومن بعد ذلك عرضها على المشرف الأكاديمي وذلك حتى يقوم بالتوقيع عليها.

القيام بعد ذلك بتقديمها إلى شئون الطلبة بالكلية.

طريقة التقديم في كورسات التمريض اليدوية

متاح القيام بعملية التسجيل في هذه الكورسات بالطريقة اليدوية أو المعتادة التقليدية والتي تعتمد على ذهاب الطالب شخصيًا، وتتمثل الخطوات في الآتي: