عشبة أذهلت الجميع.. بذرة معجزة مفعولها سحري هترجعلك شبابك حتى لو كان عمرك فوق ال70

ترغب جميع السيدات في الحصول على بشرة نضرة وناعمة ذات مظهر شاب، وخالية من التجاعيد والعيوب المختلفة مثل التصبغات والبقع الداكنة وغيرها من المشاكل المختلفة، ولكن يحتاج ذلك الأمر تكلفة مادية كبيرة لشراء المستحضرات اللازمة، أو حتى إجراء عمليات شد الوجه، لذلك يبقى هذا الحل مقتصراً على عدد محدود من الأشخاص، ولكن على جانب آخر يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على الوصول إلى تلك النتيجة، ومن أبرز تلك الوصفات هي سيروم بذور الكتان للبشرة.

سيروم بذور الكتان للبشرة

يمكن الاستفادة من تلك الأعشاب بطريقة غير متوقعة، وذلك عن طريق دمجها مع عدد من المكونات الأخرى لتحصلي على خليط سوف يساعدك على التخلص من عيوب البشرة المختلفة، كما سيجعل بشرتك تبدو أكثر شباباً ونضارة، وتحتاج تلك الوصفة إلى المكونات الآتية:

2 ملعقة كبيرة من بذر الكتان.

عدد 2 من أوراق الغار.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

مقدار كوب من الماء.

خطوات التحضير

يتم تحضير سيروم بذور الكتان للبشرة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

ضعي أوراق الغار وبذر الكتان في وعاء به مقدار كوب من الماء ويرفع على نار هادئة.

يترك الخليط على النار حتى يستمر في الغليان لمدة 5 دقائق.

يرفع الوعاء من على النار ويتم تصفيته بالمصفاة وهو ساخن.

يوضع كلا من زيت الزيتون وفيتامين E وجل الصبار على الخليط.

تقليب الخليط جيداً حتى تمتزج المكونات معاً جيداً.

يتم وضع الخليط في برطمان محكم.

خطوات الاستخدام

يستخدم سيروم بذور الكتان للبشرة بالطريقة الآتية: