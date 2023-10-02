استقبل الآن.. تردد قناة السعودية الجديد 2024-2023 على القمر الصناعي النايل سات

قناة السعودية الآن في المملكة العربية السعودية، لأنها تقوم بعمل اعلانات كبيرة للمؤتمرات والاحتفالات وتعتبر أيضًا هي جزء مهم من قنوات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، برئاسة تركي آل الشيخ حيث تعتبر الاحتفالية المقامة داخل حدود المملكة حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأخبار والأحداث المحلية، سواء كانت إقليمية أو دولية وذلك في مختلف البرامج السياسية والاقتصادية والترفيهية.

ضبط تردد قناة السعودية الان الجديد 2024-2023 على النايل سات

قناة السعودية الان سوف تقوم بتقديم محتوياتها بأعلى جودة، وسوف تعمل القناة على تغطية جزء من برامجها لتغطية والبرامج المختلفة، لذلك يمكنك ضبط التردد بالطريقة التالية وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل القناة:

قم باختيار القمر الصناعي: نايل سات.

ادخل تردد القناة: 12523.

كما يجب ضبط معدل الترميز: 27500.

أما عن معدل الاستقطاب: افقي.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

نبذة عن قناة السعودية الان الرياضية

انطلقت قناة السعودية الان يوم 25 من شهر سبتمبر لعام 2023م وذلك بمناسبة احتفال اليوم الوطني، لتغطية كافة الأحداث المتميزة فى المملكة العربية السعودية حيث تعمل على عرض كافة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات بجودة صوت وصورة عالية، تعتبر هذه جزء من هيئة الإذاعة والتلفزيون لذلك تقوم على توفير المحتويات المناسبة للمشاهدين، وتعتبر قناة متخصصة فى تداول الأخبار الدولية والمحلية على مدار اليوم، لذلك تقوم أيضًا على تلبية احتياجات المشاهدين في مختلف أنحاء الدول العربية، لكي تقوم بعمل الوجه المشرق للمملكة من حيث الإنجازات والطموحات، كما تعمل أيضًا على نقل أهم الأحداث والبطولات الرياضية ومتابعة أخبار الأندية.