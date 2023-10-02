“هنا” خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة ٢٠٢٣ بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي

تكافل وكرامة يعد برنامج دعم مقدم من هيئة الضمان الاجتماعي المصري والذي يهدف إلى تقديم المساعدة المالية إلى بعض الفئات المحددة وكذلك التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وبعد اعتماد قرار زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة بداية من شهر نوفمبر لهذا العام الحالى انشغلت محركات البحث المصرية بالبحث عن كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة فضلاً عن تسائل فئة كبيرة من المجتمع المصري عن شروط استحقاق صرف هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

عملية الاستعلام سهلة وبسيطة لأنها تتم بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات التالية التي تتمثل في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.بوزارة التضامن الاجتماعي.

من الصفحة الرئيسية اختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

سوف تظهر أمام المستخدم خانات خاصة بإدخال أرقام بطاقة الرقم القومي.

ومن بعد ذلك يتم النقر على كلمة إستعلام.

ومن بعد ذلك سوف تظهر أمام المستخدم باقة من البيانات الخاصة بالرقم القومي الذي تم إدخاله.

ومن ثم ظهور أيقونة الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة والتي تقتصر على 3 حالات ساري/ إيقاف/ تحديد.

في وضع البطاقة السارية سوف يتم إظهار قيمة الاستحقاق لهذه البطاقة.

في حالة كانت البطاقة تم تحديدها أو إيقافها سوف يتم إيضاح السبب وراء ذلك.

شروط استحقاق دعم تكافل وكرامة

من أجل التقدم للحصول على هذا الدعم يجب أن يتأكد المتقدم بتوفر لائحة الضوابط والمعايير والتى تتمثل فى الآتى: