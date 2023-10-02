استعلم الآن.. أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق وأهم الشروط المطلوبة للتقديم

تم الإعلان عن قائمة المشمولين بوجبة الرعاية الاجتماعية التاسعة للعراق عبر رابط على منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وتقدم آلاف المواطنين بطلبات للحصول على هذه الرعاية، نظرا للفقر الذي يعانون منه والركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وعلى هذه الخلفية، تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية ما يقارب 300 ألف طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بوضع مجموعة من الشروط الخاصة بالقبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون الأفراد المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.

كما يجب أن يكون لدى المواطن عائلة مكونة من أربعة أشخاص على الأقل.

لا بد أن لا يقل عمر الرجال عن 18 عاما ولا يقل عن 60 عاما ويجب أن يتراوح عمر النساء بين 15 و55 عاما.

مسجل سابقا لدى دائرة الشؤون الاجتماعية .

لا يوجد تأمين على الممتلكات أو الصحة أو الاجتماعي.

وسيتم نشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة وتحديدا على منصة مزاياتي.

تقديم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لأي شخص التحقق من أسماء الأشخاص المشمولين في أجور الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة لعام 2023 باتباع الخطوات التالية: