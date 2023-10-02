الآن.. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 والأوراق المطلوبة

بعدما قامت وزارة الإسكان المصرية بالإعلان عن طرح شقق الاسكان دفعة رقم 18 الشقق والوحدات السكنية المخصصة إلى الأسر محدودة الدخل يبحث الكثير من المصريين عن الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يرغب في التقديم للحصول على مثل هذه الشقق وكذلك الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توفيرها من أجل إتمام إجراءات التقدم بشكل صحيح.

شقق الإسكان الإجتماعي

قبل التقدم بطلب الحصول على وحدة من وحدات شقق الإسكان يجب أن يتأكد المتقدم بتوفر الشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية والنشأة.

الإقامة داخل جمهورية مصر العربية بشكل دائم.

العمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 عام.

توفير الأوراق والمستندات التي تثبت إقامة المتقدم في المحافظة التي تم توفير الوحدات السكنية بها أو على الأقل امتلاك وظيفة في نفس المحافظة.

لم يحصل المتقدم من قبل على أى وحدة سكنية له أو لأسرته التي يكون لها عائل.

ألا يتجاوز الدخل الشهري بالنسبة للمتقدم للغير متزوج 6000 ألف جنيه للشخص المتزوج 8000 ألف جنية

في الإعلان الواحد للشقق السكنية يراعى ألا يتم التقدم للحصول على أكثر من وحدة سكنية.

يشترط القيام بسداد قيمة المقدم بأكمله دفعة واحدة والمحددة من قبل وزارة الإسكان.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان

وزارة الإسكان قامت بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توفيرها من أجل إتمام إجراءات التقدم بشكل صحيح، وتتمثل هذه المستندات في الآتى: