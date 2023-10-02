رابط الاعتراض على سوء الاختيار في القبول الموحد 2023 و تقديم طلب الانتقال من جامعة إلى أخرى admhec.gov.jo

قامت وزارة التعليم العالي ووحدة تنسيق القبول الموحد التابعة إلى وزارة التعليم الاردنية بالإعلان عن نتائج القبول خلال وقت سابق، يتسائل الكثير بخصوص رابط الاعتراض على نتائج القبول الموحد نظرًا لأنه تم تخصيص هذا الرابط لهذا الغرض بشكل محدد، ونظرًا إلى كثرة التساؤلات أوضحت وزارة التعليم العالى عن خطوات تقديم الاعتراض بشكل صحيح وكذلك الحالات التي يتم بها رفض الإعتراض.

رابط الاعتراض على نتائج القبول الموحد

عملية الاعتراض إلكترونية موفرة للوقت والجهد نظرًا لإتاحة وزارة التعليم العالى لعملية الاعتراض رابط مخصص لهذا الغرض ، وتتمثل الخطوات في الآتى:

الدخول إلى الموقع الخاص بوحدة التنسيق القبول الموحد الإلكترونيالتنسيق القبول الموحد الإلكتروني.

من الصفحة الرئيسية للموقع يتم النقر على خيار إعتراض القبول.

من بعد ذلك سوف يظهر أمام المستخدم الطلب الخاص بالإعتراض.

القيام بإدخال البيانات بشكل صحيح وسليم.

القيام بمراجعة البيانات المدخلة مرة ثانية للتأكيد.

الخطوة الأخيرة بحفظ طلب الإعتراض.

وسوف يتم فحصه وفي حالة الاستحقاق سوف يتم قبول الاعتراض والقيام بتعديل النتيجة.

حالات رفض طلب الاعتراض

حددت وزارة التعليم العالى بعض الحالات التي يتم بها رفض طلب الاعتراض الخاص بنتيجة القبول الموحد، وتتمثل حالات الرفض في الآتي: