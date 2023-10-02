“موقع نتائجنا” تحميل نتائج اعتراض الصف السادس الاعدادي 2023 في العراق

تم الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023م، لذلك بعد ظهور نتيجة الاعتراض للطلاب الذين تغيرت درجاتهم، حيث أنه تم استعادة حقوق الكثير من الطلاب التي كانت لديهم اعتراضات صحيحة، لذلك أتاحت لهم فرصة تقديم الامتحانات في إعادة المواد التي قاموا بالاعتراض فيها.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023

قامت وزارة التربية العراقية بعمل استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي، لذلك يمكنك الحصول على التحديات الجديدة من خلال الموقع الرسمي بالطريقة الآتية:

يجب على الطالب الدخول على موقع نتائجنانتائجنا.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب باختيار نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول.

يجب على الطالب أيضًا تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من خلال القائمة.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على تحميل أمام المحافظة.

ثم بعد ذلك اختيار الإدارة التعليمية وسوف يتم عرض الطلاب الذين تم قبولهم.

حيث يمكن تحميل نتائج الطلاب المقبولين PDF.

أهمية نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

اعتراضات السادس الاعدادي لعام 2023م لذلك تعتبر هذه الخطوة مهمة فى النظام التعليمي العراقي، حيث تعمل هذه الخطوة على تحقيق العدالة في عملية التصحيح لذلك تمكن الطلاب من تصحيح الدرجات الغير صحيحة التي حصلوا عليها، وتم حصولهم على الدرجات الصحية التي يستحقونها وهي التي تعزز من قدراتهم على النجاح، حيث تساهم أيضًا فى تحسين مستوى التعليم وتعمل على تشجيع وتحفيز الطلاب بعد إعادة التصحيح، حيث تقوم بتلبية احتياجات الطلاب والاستماع إلى مخاوفهم.