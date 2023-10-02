رابط التقديم فى الجامعات العراقية 2023/2024 عبر موقع وزارة التعليم العالى العراقى mohesr.gov.iq

تعتبر الجامعات العراقية مصدر من أهم المصادر للتعليم العالي ومع اقتراب الموعد الخاص بالتقديم للالتحاق بالجامعات فكان لا بد من وجود رابط الكتروني لتسهيل عملية الالتحاق بالجامعة العراقية بكل سهولة ويسر.

رابط استمارة طلب الالتحاق بالجامعة العراقية

لا بد أولا من الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة العراقية وطلب استمارة الالتحاق بالجامعةوطلب استمارة الالتحاق بالجامعة.

قيام الطالب بمجرد الوصول إلى الموقع عليه أن يقوم بتسجيل الدخول في حالة إذا كان قد تم التسجيل من قبل أما إذا كان يسجل لأول مرة فيعتبر طالب جديد وينبغي عليه الادلاء بمعلوماته الشخصية.

بعد تسجيل الدخول للطالب سيقوم بملء استمارة الالتحاق بالجامعة للسنة الدراسية الجديدة لعام 2023-2024.

يستطيع الطالب من خلال الاستمارة أن يقدم في الجامعة التي تميل نفسه إليها ويختار التخصصات التي يرغب بها.

بعد ذلك يقوم بمراجعة طلبه ويتحرى الدقة لعدم وجود أي أخطاء ومن ثم يقوم بإرسال الطلب.

مميزات الحصول على رابط الاستمارة من أجل التقديم والالتحاق بالجامعة

من خلال هذا الرابط يستطيع الطلاب الوصول بسهولة ويسر إلى الاستمارة الخاصة بالتقديم في أي وقت وهذا يؤدي إلى توفير الوقت والمجهود الذي يبذله الطالب لأجل الالتحاق بالجامعة.

يحتوي الموقع الخاص بملء استمارة التقديم للجامعة على معلومات كافية وشاملة لجميع التخصصات الموجودة وهذا يجعل الأمور تسير بطريقة صحيحة ويجعل الطلاب قادرين على اختيار الأفضل.

كما أن هذا الرابط من خلاله يستطيع الطلاب دفع مصروفاتهم المقررة عليها بكل سهولة ويسر، حيث ستطيع الطلاب أن يتواصلو مع الجامعة في أي وقت من خلال هذا الرابط ومتابعة طلبات تقديمهم.