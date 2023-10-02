بكم سعر كيلو الفراخ.. أسعار الدوجن اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

يهتم المواطن والمستهلك بشكل عام وكذلك التجار العاملين في سوق الدواجن سواء ممن يمتلكون المحلات للبيع بالتجزئة أو أصحاب المزارع بمتابعة الأسعار الخاصة بالدجاج من كل أنواعه المتوفرة أول بأول وهذا ما توفره البورصة الرئيسية في مصر بشكل يومي من قائمة سعرية محدثة حيث تنشر مختلف تحديثاتها في بداية التعاملات في صباح كل يوم وتقوم في هذا التقرير الصباحي بعرض كافة الأسعار لجميع السلالات الداجنة وإليكم في هذا التقرير بالتفصيل أسعار الدواجن اليوم والمتوقع أن تشهدها يوم غد الاثنين الثاني من شهر أكتوبر 2023 م.

أسعار الدوجن اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

يتوقع أن تشهد السوق الداجنة اليوم أسعار مستقرة على نفس الأسعار التي سجلتها كل أنواع الدواجن اليوم الأول من شهر أكتوبر 2023 م، وهو ما تم نشره من أسعار جديدة من قبل البورصة المحلية في مصر وسنتابع في هذه السطور المقبلة سعر الدواجن البيضاء والبلدي والساسو وكذلك الأمهات وأنواع البط التي يزيد انتشارها بالأسواق المحلية ويشتريها المستهلك بشكل مستمر.

سعر الدجاج الأبيض

السعر الخاص بالدواجن البيضاء لا يزال بمؤشرات مرتفعة والقيمة السعرية الخاصة بالدواجن اليوم تصل إلى 74 جنيه مصري وهو السعر المتاح في البورصة الرئيسية، وفي المزارع أيضا، بينما تصل القيمة السعرية للمستهلك لمبلغ مترواح ما بين 82 وحتى 84 جنيه مصري في كافة الأسواق الشعبية.

أسعار الدواجن الامهات

تصل القيمة السعرية للكيلو جرام من الدجاج الأمهات إلى نحو 65 جنيه وفي بعض المناطق يصل سعرها إلى 67 جنيه بالمزرعة، بينما تصل للمستهلك بقيمة ما بين 70 وحتى 72 جنيه مصري، ويلاحظ الارتفاع في القيمة السعرية لها عن أسعارها بداية الشهر الماضي بقيمة تصل ما بين خمسة إلى سبعة جنيهات.

سعر أجزاء الدجاج اليوم