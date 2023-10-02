تغير عاجل في نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الثاني بالعراق

نتائج اعتراضات الثالث متوسط.. أعلنت وزارة التربية العراقية، عن ظهور نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق، بما يسمح لكل طالب من الحصول على النتيجة الخاصة به، وفقًا لأداءه في الامتحانات، إضافة إلى أن النتيجة ذاتها تغيرت درجاتها بعد فحص الأوراق مرة أخرى، بحيث يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأدءه لهذا العام، مع العلم أنه يمكن الحصول على النتيجة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

أتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

الذهاب إلى موقع نتائجنا، أو الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم إدخال اسم الطالب ورقم الطلب.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها.

إدخال جميع البيانات الخاصة بهه.

الضغط على تنزيل كشوفات النتائج.

ثم يتم بعدها تحميل كافة الكشوفات الخاصة بالنتائج بكل سهولة.

التأكد من جميع الدرجات الجديدة التي تم رصدها من قبل وزارة التربية العراقية.

وعندها يمكن التقدم إلى أي كلية وفقًا للمجموع المتحصل عليه.

موقع نتائجنا لعرض نتائج اعتراضات الثالث

وفرت وزارة التربية العراقية، إمكانية الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني، على مستوى محافظات العراق، وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي لنتائجنا، والبحث عن الخدمة التي ترغب فيها، وفي أغلب الأحيان تكون النتائج وكذلك الإعتراضات لجميع الصفوف الدراسية على مستوى جميع محافظات العراق.