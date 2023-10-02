صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية، في بيان لها اليوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، وهو الموافق 17 ربيع الأول 1445، عن إرسال رسائل نصية إلى جميع المستفيدين أو المتقاعدين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من أجل الحصول على رواتبهم، إضافة إلى أن هذه الرواتب تأتي بقيمة الزيادة السنوية المقرة من قبل وزارة المالية مؤخرًا، بحيث يتمكن الجميع من صرف معاشتهم بكل سهولة، مع العلم أن الحكومة العراقية، تنوه على جميع المصارف والجهات المعنية بالصرف بالإستعداد من أجل صرف هذه الرواتب في أقرب وقت.

صرف رواتب المتقاعدين

وأكدت وزارة المالية العراقية، أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى مراجعة فروع المصارف وكذلك منافذ الصرف الألي داخل بغداد وكافة المحافظات الأخرى من أجل الحصول على المستحقات الشهري ة الخاصة بالمتقاعدين، بعد أن يتم تخصيصها من قبل وزارة المالية، مع العلم أن هذه الميزانية تختلف من عام إلى أخر، وفقًا للزيادة التي يتم تطبيقها لكل متقاعد، بما يشمل ذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين الراغبين في الحصول على الرواتب.

طريقة الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق، كما يلي:-