صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر في العراق
صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر في العراق
أعلنت وزارة المالية العراقية، في بيان لها اليوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، وهو الموافق 17 ربيع الأول 1445، عن إرسال رسائل نصية إلى جميع المستفيدين أو المتقاعدين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من أجل الحصول على رواتبهم، إضافة إلى أن هذه الرواتب تأتي بقيمة الزيادة السنوية المقرة من قبل وزارة المالية مؤخرًا، بحيث يتمكن الجميع من صرف معاشتهم بكل سهولة، مع العلم أن الحكومة العراقية، تنوه على جميع المصارف والجهات المعنية بالصرف بالإستعداد من أجل صرف هذه الرواتب في أقرب وقت.
صرف رواتب المتقاعدين
وأكدت وزارة المالية العراقية، أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى مراجعة فروع المصارف وكذلك منافذ الصرف الألي داخل بغداد وكافة المحافظات الأخرى من أجل الحصول على المستحقات الشهري ة الخاصة بالمتقاعدين، بعد أن يتم تخصيصها من قبل وزارة المالية، مع العلم أن هذه الميزانية تختلف من عام إلى أخر، وفقًا للزيادة التي يتم تطبيقها لكل متقاعد، بما يشمل ذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين الراغبين في الحصول على الرواتب.
طريقة الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2023
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق، كما يلي:-
- في البداية يتم فتح تطبيق الجهاز المصرفي التابع لوزارة المالية.
- الضغط على زر “تسجيل الدخول”.
- بعد ذلك يتم إدخال جميع المعلومات الخاصة بالمتقاعد.
- الضغط مباشرة على قسم الإستعلام عن الرواتب.
- بعدها يتم إدخال رقم الهوية والتفاصيل الأخرى.
- ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب.