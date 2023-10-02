رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني لعموم المحافظات

يرغب جميع الطلاب في معرفة رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 رغبةً في معرفة هل اجتازو الامتحانات أم لا نظرًا لأن هذا سيؤهلم للانتقال للعام الدراسي التالي، حيث تسعى وزارة التربية العراقية في توضيح جميع التفاصيل التي تخص شأن العملية التعليمية داخل دولة العراق بشكل مستمر، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات حول رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني رغبةً في معرفة مصريهم وهل سيعودون العام الدراسي أم سنتقلون للعام التالي لذا يُمكنك الحصول على نتيجتك بكل سهولة ويُسر من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى رابط وزارة التربية العراقية.

انقر على خانة النتائج ثم اختر نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص النتيجة.

هل سيكون دور ثالث للامتحانات في العراق؟

يتساءل الطلاب حول هذا الأمر عقب ظهور نتائج الدور الثاني الخاصة بهم فهنهم من رسب مرة أخرى فيرغبون في معرفة مصريهم الدراسي، حيث تسعى وزارة التربية العراقية في توضيح جميع التفاصيل التي تخص الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية دون استثناء مرحلة منهم، لذا وفقًا لما حددت وزارة التربية العراقية أنه لا يوجد دور ثالث للامتحانات وأنما دور ثاني فقط.

تجدر الإشارة إن الطلاب الذين اجتازو امتحانات الدور الثاني سيتنقلون لدراسة السنة الدراسية التالية وأنما من رسب سيُعيد العام الدراسي مرة أخرى ويدخل الامتحانات العام القادم.