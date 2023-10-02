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رسميًا “كلها أيام بس” موعد انتهاء قطع الكهرباء .. ولا ساعة ولا ساعتين هترتاح أنت وعيالك من الضلمة
موعد انتهاء قطع الكهرباء يتساءل عنه الكثير من المواطنين حتى يتم الانتهاء من تخفيف الحمل على الكهرباء وقد أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هذا الموعد بالإضافة أنها أصدرت بعض النصائح من أجل العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الحمل
موعد انتهاء قطع الكهرباء
يوجد موعد محدد يتم فيه الانتهاء من جدول تخفيف وتوفير الحمل على الكهرباء وهذا الموعد يمكن أن يتمثل في الآتي
- أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء على أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة في يوم 15 من شهر سبتمبر لعام 2023
- لم يتم حتى الآن إصدار أي بيان رسمي يقيد انتهاء الأزمة بل تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على الانتهاء من أزمة انقطاع الكهرباء فور حدوث انخفاض في درجة الحرارة.
- كما أن ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على انقطاع الكهرباء وكلما انخفضت درجة الحرارة قل معها انقطاع الكهرباء.
كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء
يمكن تخفيف استهلاك الكهرباء وتوفير الحمل عن طريق اتباع الآتي
- يجب غلق التيار الكهربائي عن الكنائس والمساجد بعد إقامة الصلاة.
- كما يجب فصل اللوحات الإعلانية والمحال التجارية بعد الساعة التاسعة.
- بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء أكد أن استمرار ارتفاع الاحمال على الشبكة هو السبب وراء عدم توقف جدول التخفيف الذي أعلنه مجلس الوزراء.
- يتم إبلاغ وزارة الكهرباء في حالة حدوث أي عطل طارئ أثناء أو آخر اليوم في أي منطقة خارج خطة تخفيف الاحمال.