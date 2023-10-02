رسميًا “كلها أيام بس” موعد انتهاء قطع الكهرباء .. ولا ساعة ولا ساعتين هترتاح أنت وعيالك من الضلمة

موعد انتهاء قطع الكهرباء يتساءل عنه الكثير من المواطنين حتى يتم الانتهاء من تخفيف الحمل على الكهرباء وقد أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هذا الموعد بالإضافة أنها أصدرت بعض النصائح من أجل العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الحمل

موعد انتهاء قطع الكهرباء

يوجد موعد محدد يتم فيه الانتهاء من جدول تخفيف وتوفير الحمل على الكهرباء وهذا الموعد يمكن أن يتمثل في الآتي

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء على أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة في يوم 15 من شهر سبتمبر لعام 2023

لم يتم حتى الآن إصدار أي بيان رسمي يقيد انتهاء الأزمة بل تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على الانتهاء من أزمة انقطاع الكهرباء فور حدوث انخفاض في درجة الحرارة.

كما أن ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على انقطاع الكهرباء وكلما انخفضت درجة الحرارة قل معها انقطاع الكهرباء.

كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء

يمكن تخفيف استهلاك الكهرباء وتوفير الحمل عن طريق اتباع الآتي