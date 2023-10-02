بأمر رئاسي “زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023” بقيمة 650 جنية للأسرة .. زيادة المعاشات على حسب عدد الأفراد!!

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعية بجمهورية مصر العربية، عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023، بنسبة قد لا تزيد ولا تقل عن 15%، مع العلم بأن هذه النسبة قد يكون قيمتها 650 جنية للأسرة الواحدة، وقد تزداد بزيادة عدد أفراد الأسرة، ولذلك فقد أعلنت الوزارة بوضع زيادة مالية بأمر رئاسي عن الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي، بداية من شهر أكتوبر الموافق فيه معاد الصرف يوم 15، ويمكنك الإطلاع على التفاصيل بشكل كامل عبر الموضوعات التي بداخل المقال.

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023

أوضحت الوزارة بأنه سوف يوجد زيادة مالية في معاشات تكافل وكرامة الخاصة بشهر أكتوبر 2023، على أن يكون قدر تلك الزيادة المالية 650 جنية للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد، وعندما تزيد عدد أفراد الأسرة سوف يزيد معها نسبة الزيادة المالية المقررة بأمر رئاسي، مع العلم بأنه قد تبقى حوالي 13 يوم فقط على موعد الصرف الخاص بالمعاشات، على أن يكون موعد الصرف يوافق يوم 15 من أكتوبر 2023.

حقيقة تأخير معاشات تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023؟

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر اكتوبر 2023، على أنه يكون تاريخ الصرف يوم 15 من أكتوبر 2023 الموافق يوم الأحد الموافق أيضا يوم 30 من ربيع الأول 1445، ولا يوجد أي تأخير في الرواتب على الإطلاق بل سوف يتم صرفها في اليوم المخصص والمحدد لها، وفقًا للقرارات الرئاسية المُعلن عنها، ولذلك فقد يجب على المستفيدين أن لا ينظروا إلى تلك الشائعات على الإطلاق.