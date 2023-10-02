AFC مباراة النصر اليوم مباشر تويتر .. تابع لايف مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر AL NASSR VS ISTIKLOL LIVE

حالة من الترقب الشديد بالوقت الحالي من قبل جماهير الكرة السعودية من أجل متابعة مواجهة النصر السعودي في دوري ابطال أسيا، يسعي محبي الكرة بالوطن العربي لمشاهدة مباراة النصر السعودي بث مباشر التي ستكون امام نادي الاستقلال مباراة قوية في إطار دوري أبطال آسيا والتي ستجمع النصر السعودي -فريق النصر وفريق الاستقلال دوشانبي، ومع اقتراب موعد المباراة المرتقبة.

مباراة النصر اليوم مباشر تويتر

ويتسأل الكثير من محبي نادي النصر ونظيرة الايراني استقلال دوشنبه عن طرق مشاهدة المباراة عبر ، وبناء على معطيات واقعية ذلك من خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير رابط مباشر لمشاهدة ومتابعة مباراة النصر السعودي الان من خلال بث مباشر حصري، وفي هذا المقال نشكشف لحضراتكم القنوات الناقلة لتلك المواجهة في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط والعالم العربي.

مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر

ويدخل النصر هذه المواجهة وعينة علي الثلاث نقاط والحصول علي بطاقة العبور إلي الدور القادم من تلك البطولة الاسيوية والتي تشهد لأول مرة مشاركة البرتغالي رونالدو والعديد من النجوم المعروفين بالوطن العربي.

وتنطلق مواجهة النصر ونظيرة الايراني ويسعي النصر في انطلاق المشاركة بدوري ابطال اسيا ان يحقق اولي الانتصارات لقاء سيكون صعب للغاية بين الطرفين ويريد النصر ان يحقق الانتصار الاول .

ترقب كبير من مع انطلاق المباراة وإستطاع النصر ان يسيطر علي المواجهة بين النصر والفريق الايراني ويريد الخروج بأول ثلاث نقاط من تلك المواجهة الهامة .

تشكيلة فريق النصر لمباراة اليوم

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

محمد قاسم – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام

فوفانا – عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش

عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا

تردد قناة ssc sport على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12418 أو 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ssc sport على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة beIN Sports AFC بي ان سبورت اسيا