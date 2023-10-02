مكوناتها موجودة فى بيتك.. وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر

ترغب الكثير من السيدات والبنات من حين لآخر في تغيير طلاء الأظافر بالألوان التي تتناسب مع الملابس التي يرتدينها، ولكن لا ترغب الكثير منهن إلى التوجه للمستحضرات الجاهزة التي تساعد في إزالة الطلاء من الأظافر لما فيها من مواد كيميائية من شأنها العمل على ضعف الأظافر مع كثرة الإستخدام مع مرور الوقت، لذا تقوم الغالبية العظمى منهن بالبحث عن افضل الوصفات ذات النتائج المضمونة والسريعة في نفس التوقيت والغير مضرة مع كثرة الإستخدام لها.

وصفة لإزالة طلاء الأظافر

تعمل وصفة عصير البرتقال والخل على إزالة طلاء الأظافر بشكل ملحوظ وسريع حيث يمكن استخدامها من خلال خلط كميات متساوية من الخل وعصير البرتقال في إناء متوسط، ومن ثم يتم إحضار قطعة من القطن يتم وضعها في الخليط ثم مسح الأظافر لمدة من ١٠ إلى ١٥ ثانية سوف يساعد الخليط في عملية تليين طلاء الأظافر وبعد ذلك مع تمرير قطعة القطن مرة ثانية على الأظافر سوف تقوم بإزالة الطلاء بشكل سهل للغاية.

وصفة الليمون لإزالة طلاء الأظافر

يعمل حمض الليمون في إزالة طلاء الأظافر من خلال إحضار شريحة ليمون ثم يتم فرك الأظافر بها بلطف لمدة تتراوح بين دقيقة إلى ثلاث دقائق، ثم يتم إحضار منديل مبلل وإزالة الطلاء بحركة من الأعلى إلى الاسفل أو العكس مع مراعاة عدم الاقتراب من الجلد المتواجد حول الأظافر لعدم حدوث تهيج أو التهابات.

صودا الخبز لإزالة طلاء الأظافر

كما يمكن إستخدام نوع جيد من معجون الأسنان يتم فرك الأظافر به ثم يضاف إليه القليل من صودا الخبز ثم إحضار قطعة من القطن يتم تمريرها على الأظافر برفق ومن ثم إزالة الطلاء بشكل سهل.