“رسمياً” رابط تسجيل طالب جديد في المنظرة سلطنة عمان البوابة التعليمية

دائماً ما تبذل وزارة التربية والتعليم بالسلطنة العمانية قصارى جهدها في تقديم أعلى وأفضل الخدمات الإلكترونية لجميع أفراد المنظومة التعليمية التابعة لها سواء للطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين، ولذلك فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم العمانية منصة منظرة البوابة التعليمية عبر الإنترنت حتي تضمن للطلاب وأولياء أمورهم سهولة صرف المعاملات التعليمية جميعها بشكل إلكتروني من دون الاضطرار إلى زيارة أي من الجهات التعليمية بالدولة.

خطوات تسجيل الدخول في منظرة البوابة التعليمية

يمكنكم الآن تسجيل الدخول إلى منظرة البوابة التعليمية الالكترونية التابعة لوزارة التعليم العمانية وتحقيق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المميزة و المتنوعة التي تقدمها الوزارة من خلال العديد من الخطوات، والتي تضمنتها النقاط الآتية:

أولاً يجب أن يقوم بزيارة رابط البوابة التعليمية العمانية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على تبويب التعليم المدمج.

من ثم يتم الضغط على خيار نظام البوابة.

ثم يتم إدراج إسم الطالب.

بعد ذلك يتم تعبئة كلمة المرور.

أخيراً يتم النقر على تسجيل الدخول.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسلطنة العمانية

في حال الاستعلام عن نتائج الطلاب يمكن القيام ببعض الخطوات الإلكترونية السهلة والتي جاءت على النحو التالي: