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سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق المحلية المصرية
نظرًا إلى التساؤلات الكثيرة التي تطرح من قبل المستهلك المصري بخصوص أسعار الأرز الشعير، قام رجب شحاتة المسؤول عن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الغذائية التابع إلى الحكومة المصرية الصريخ رسمي بخصوص أسعار الأرز الشعير، وأكد أنه من بداية اليوم الأسعار كانت مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع، وأكد أنه يجب على المواطن المصري أن يعلم أن السعر يختلف على حسب النوع.
سعر الأرز الشعير في الأسواق المحلية
من أسباب كثرة التساؤلات بخصوص سعر الأرز في مصر أن الأسعار كانت غير مستقرة بالمرة وكانت أغلب التوقعات عبارة عن زيادة في السعر، وبناءًا على ذلك يأتي السعر كالآتى:
- طن أرز الشعير من النوع طويل الحبة يصل سعره إلى 13800 ألف جنيه مصري.
- في حين أن أرز الشعير عريض الحبة يصل إلى 15100 ألف جنيه.
- طن الأرز الأبيض من نوع كسر 3% 22800 ألف جنيه.
- طن الأرز الأبيض وصل إلى سعر 11000 ألف جنيه
سعر كيلو الأرز الأبيض
قامت وزارة التموين المصرية بوضع لائحة أسعار كيلو الأرز الموجود في الأسواق والمحلات التجارية، وتأتي قائمة الأسعار هذه كالآتى:
- كيلو الأرز الأبيض الضحى وصل السعر إلى 33 جنيه مصري.
- كيلو الأرز أصفهان وصل إلى سعر 30 جميع.
- كيلو الأرز البدري وصل سعره إلى 35 جنيه مصري.
- كيلو الأرز ماركة المزاج وصل سعره إلى 23 جنيه.
- الجدير بالذكر أن وزارة التموين نوهت أنه كلما ارتفع سعر كيلو الأرز فهو دلالة على أن نوعيته من أفضل الأنواع، ولذلك قامت الوزارة بطرح أكثر من نوع بأسعار مختلفة لكي يتمكن المشتري من شراء ما يتناسب مع قدرته المالية.