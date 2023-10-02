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افرحوا يامصريين .. أبرز قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2023

eslamayaمنذ 16 دقيقة
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قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2023
قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2023

يقوم العديد من الأشخاص بالبحث والتحري لمعرفة المواعيد الجديدة الخاصة بانقطاع الكهرباء وإلى متى سيتم حل هذه المشكلة ويتوقف إنقطاع الكهرباء نهائيا وذلك مع بداية السنة الدراسية الجديدة لذا قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ببيان الأمر وتوضيحه.

قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2023

يبحث المواطنين خلال الفترة الأخيرة  عن المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء قام شخص مسئول في وزارة الكهرباء قائلا أن مركز التحكم القومي المسؤول عن الكهرباء في مصر لم يتلقى أي معلومات بشأن تحديد موعد الانتهاء من قطع الكهرباء  نهائيا وأن من يقوم بإصدار هذه المعلومات والأوامر  هم سلطة مجلس الوزراء وأنه لم توضع خطة بعد للعمل على تخفيف الأحمال بشكل نهائي  وقد بين المواعيد التي سيتم فيها قطع الكهرباء وهذه المواعيد تتمثل في الآتي:

  • تغيير ميعاد قطع الكهرباء في أيام الدراسة.
  • سيتم قطع الكهرباء وذلك في الساعة الثامنه صباحا وسيستمر ذلك إى الساعة الثالثة عصرا.
  • يتم تخفيف الأمر في قطع الكهرباء بعد الساعة الخامسة مساءا.

الشركة القابضة الخاصة بالكهرباء في مصر

قامت هذه الشركة بأخذ قرض من البنك الأهلي الكويتي وقيمة هذا القرض هو عشر مليارات جنيه  لكى تقوم بالصيانة لجميع محطات الكهرباء.

كما قام بالتوضيح الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه (الحكاية) الذي يتم عرضه على mbc مصر  يوم الجمعة أن تخفيف الأحمال سيكون مستمرا ولن ينتهي هذا اليوم  كما قد نسب إلى وزارة الكهرباء أنها قد قالت ذلك الأمر .

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eslamayaمنذ 16 دقيقة
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