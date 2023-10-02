رابط الدخول على موقع التسجيل في منصة مهن للباحثين عن عمل داخل العراق Lvtd.gov.iq

منصة المهن في العراق هي منصة الكترونية الهدف منها التيسير والتسهيل على المواطنين في البحث على العمل وتوفير الوظائف والعمل لهم من خلال ذلك المنصة كما أن هذه المنصة تعتبر مهمة جدا للأشخاص الذين يريدون الحصول على العمل أو الذين يريدون تغيير وظيفتهم حيث أن هذه المنصة تقوم بتوفير فرص مختلفة من الوظائف المتنوعة والمختلفة.

طريقة التسجيل في منصة الباحثين عن عمل

تقوم منصة المهن في العراق على تحديث الوظائف المتنوعة والمختلفة التي تكون في الشركات وتعمل جاهدة على توفير جميع المعلومات والبيانات لكل وظيفة على حدة وتعمل على توفير أيضا عدة أمور منها:

توفر لهم من خلال هذه المنصة قوالب وأدوات لقيامهم بإنشاء وعمل سيرتهم الذاتية وكتابة مهاراتهم لكي يقوموا بتقديمها إلى الشركات.

كما أن هذه المنصة تعمل على توفير وسائل تواصل ميسرة بين الشركات والأفراد الذين يقومون بالتقديم على العمل لتجعل فرص العمل سهلة وبسيطة.

طريقة التسجيل في المنصة المهن

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم في منصة المهن وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: