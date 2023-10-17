استقبل تردد قناة وناسه أطفال الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات.. محتوى مناسب للصغار

تعتبر قناة وناسة واحدة من ضمن أهم قنوات الأطفال المعروفة بالوطن العربي فإن قناة وناسة تتميز بالكثير من المميزات التي تميزها عن غيرها من ضمن تلك الإشارة العالية وجودة الصوت وغيرها فتعد تلك القناة من أكثر القنوات التي يحبها العديد من الأشخاص ويبحثوا عنها وذلك لبثها محتوى متنوع ومفيد للأطفال لكي تنمي قدراتهم العقلية ومهاراتهم بالإضافة إلى الترفيه عنهم.

تردد قناة وناسة للأطفال

قد نالت قناة وناسة للأطفال على إعجاب اعداد كبيرة جدًا من الأشخاص فأصبح يتساءل العديد من المتابعين لها عن التردد الخاص بها لكي يتمكنوا من ضبطها على جهاز الرسيفر فمن ضمن أهم مميزات قناة وناسة انها تعرض محتوى يومياً على مدار 24 ساعة لذلك فهي جذبت الكبار والصغار ويرغبون في معرفة كيفية ضبط القناة وهو من خلال الآتي:

اولاً قم يضبط القمر الصناعي على نايل سات ثم عليك بإدخال التردد الخاص بالقناة وهو 11559.

قم بإدخال ترميز القناة وهو 27500.

أما عن معدل استقطاب فهو: عموديًا.

مميزات التي تميز قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة الخاصة بالأطفال بالعديد من المميزات التي تميزها عن غيرها من القنوات وهي التي ساعدتها على الشهرة وجذب عدد كبير من المشاهدين وهم كالآتي:

تعتبر قناة وناسة الخاصة بالأطفال مجانية لكل المشاهدين بدون أي رسوم وغير ذلك فتقوم القناة بعرض الأغاني الخاصة للأطفال بدون أي قطع كما أن هذه الأغاني ذات محتوى هادف ومميز بالإضافة إلى ذلك فإن قناة وناسة من ضمن القنوات الغير مشفرة فهي تعرض كل محتواها في كل الأوقات وتمتاز قناة وناسة بأن جودتها وجودة الصوت بها عالية كما أن هذه القناة تهدف إلى تنمية مهارات والقدرات العقلية للأطفال لكي تحقق لهم التعلم الأفضل ومن ضمن أهم مميزاتها بأنها لا تحتوى على أي فواصل إعلانية