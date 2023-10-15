بحث العراقيون بفارغ الصبر عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني للدور الثاني في عام 2023 حيث يعتمدون على موقع وزارة التربية العراقية للعثور على نتائجهم باستخدام أسمائهم يتوقع أن تقوم الوزارة بنشر نتائج هذه الامتحانات قريبًا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات لجميع المحافظات حبث أن الدور الثاني من الامتحانات السادسة الإعدادية شهد مشاركة ضخمة من قبل الطلاب في جميع أنحاء البلاد تأتي هذه الفترة بعد فشل العديد من الطلاب في اجتياز الدور الأول من الامتحانات،

نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني

تعتبر نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني أمرًا مهمًا للعديد من العائلات والطلاب في العراق حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار التعليم اللاحق والفرص المتاحة لهم يتوقع الجميع بفارغ الصبر معرفة نتائجهم والاستمرار في رحلتهم التعليمية بناءً على تلك النتائج بالتأكيد يتمنى الجميع أن تكون النتائج إيجابية وتعكس الجهد والاجتهاد الذي قاموا به خلال فترة الامتحانات ومع اقتراب موعد نشر النتائج ينتظر الجميع بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانوا قد نجحوا في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية في المستقبل القريب.

استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني 2023 احيائي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني أدبي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية واتباع الخطوات التالية: