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رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني [علمي وأدبي] results.mlazemna موقع نتائجنا

يس عليمنذ يوم واحد
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نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني
نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني

بحث العراقيون بفارغ الصبر عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني للدور الثاني في عام 2023 حيث يعتمدون على موقع وزارة التربية العراقية للعثور على نتائجهم باستخدام أسمائهم يتوقع أن تقوم الوزارة بنشر نتائج هذه الامتحانات قريبًا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات لجميع المحافظات حبث أن الدور الثاني من الامتحانات السادسة الإعدادية شهد مشاركة ضخمة من قبل الطلاب في جميع أنحاء البلاد تأتي هذه الفترة بعد فشل العديد من الطلاب في اجتياز الدور الأول من الامتحانات،

نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني

تعتبر نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني أمرًا مهمًا للعديد من العائلات والطلاب في العراق حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار التعليم اللاحق والفرص المتاحة لهم يتوقع الجميع بفارغ الصبر معرفة نتائجهم والاستمرار في رحلتهم التعليمية بناءً على تلك النتائج بالتأكيد يتمنى الجميع أن تكون النتائج إيجابية وتعكس الجهد والاجتهاد الذي قاموا به خلال فترة الامتحانات ومع اقتراب موعد نشر النتائج ينتظر الجميع بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانوا قد نجحوا في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية في المستقبل القريب.

استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني 2023 احيائي

المحافظة
الحالة
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نينوىتم الرفع
 تنزيل
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارتم الرفع
 تنزيل
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني أدبي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
 تنزيل
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارتم الرفع
 تنزيل
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية واتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
  • انتقل إلى صفحة نتائجنا.
  • حدد نتائج السادس الإعدادي للدور الثاني 2023 بالاسم.
  • اختر الفرع المقيد به سواء كان ذلك علميًا أو أدبيًا.
  • حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
  • انقر على كلمة تنزيل الموجودة بجوار اسم محافظتك.
  • انتظر حتى يتم التحميل.
  • قم بفتح الملف الذي تم تنزيله وابحث عن اسمك لمعرفة درجاتك في جميع المواد.
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يس عليمنذ يوم واحد
0

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