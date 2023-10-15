رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني [علمي وأدبي] results.mlazemna موقع نتائجنا
بحث العراقيون بفارغ الصبر عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني للدور الثاني في عام 2023 حيث يعتمدون على موقع وزارة التربية العراقية للعثور على نتائجهم باستخدام أسمائهم يتوقع أن تقوم الوزارة بنشر نتائج هذه الامتحانات قريبًا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات لجميع المحافظات حبث أن الدور الثاني من الامتحانات السادسة الإعدادية شهد مشاركة ضخمة من قبل الطلاب في جميع أنحاء البلاد تأتي هذه الفترة بعد فشل العديد من الطلاب في اجتياز الدور الأول من الامتحانات،
نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني
تعتبر نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني أمرًا مهمًا للعديد من العائلات والطلاب في العراق حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار التعليم اللاحق والفرص المتاحة لهم يتوقع الجميع بفارغ الصبر معرفة نتائجهم والاستمرار في رحلتهم التعليمية بناءً على تلك النتائج بالتأكيد يتمنى الجميع أن تكون النتائج إيجابية وتعكس الجهد والاجتهاد الذي قاموا به خلال فترة الامتحانات ومع اقتراب موعد نشر النتائج ينتظر الجميع بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانوا قد نجحوا في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية في المستقبل القريب.
استخراج نتائج سادس اعدادي دور ثاني 2023 احيائي
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني أدبي
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2023
يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية واتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- انتقل إلى صفحة نتائجنا.
- حدد نتائج السادس الإعدادي للدور الثاني 2023 بالاسم.
- اختر الفرع المقيد به سواء كان ذلك علميًا أو أدبيًا.
- حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
- انقر على كلمة تنزيل الموجودة بجوار اسم محافظتك.
- انتظر حتى يتم التحميل.
- قم بفتح الملف الذي تم تنزيله وابحث عن اسمك لمعرفة درجاتك في جميع المواد.