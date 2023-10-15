وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر اكتوبر 2023 منصة مظلتي
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن القائمة النهائية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023 وبالنظر إلى أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 يمكن معرفة أن الوزارة استقبلت حوالي 300 ألف طلب للدفعة الاجتماعية الحالية تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة في البلاد.
الرعاية الاجتماعية للعام 2023
تمثل هذه الرعاية الاجتماعية دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الاحتياجات الخاصة في العراق إن تقديم هذه المساعدة يسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة العراقية بدعم الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفًا وتعزيز التضامن الاجتماعي في البلاد إن الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يمثل خطوة هامة في تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات الاجتماعية يمكن للمستفيدين الآن الاعتماد على هذا الدعم لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر اكتوبر 2023
يتاح لأي شخص الآن الاستعلام بسهولة عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023 من خلال الخطوات التالية:
- ابدأ بفتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر الرابط التالي: molsa.gov.iq.
- عند الدخول على الموقع يتم البحث عن قسم تقديم منصة مظلتي وانقر عليه.
- ستتاح لك صفحة جديدة اتجه نحو قسم الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.
- بعد الوصول إلى صفحة الرعاية الاجتماعية ستجد قائمة تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ابحث عن خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وانقر عليه.
- ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على نموذج لإدخال المعلومات المطلوبة قم بإدخال المعلومات بدقة في الحقول المخصصة.