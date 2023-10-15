أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن القائمة النهائية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023 وبالنظر إلى أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 يمكن معرفة أن الوزارة استقبلت حوالي 300 ألف طلب للدفعة الاجتماعية الحالية تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة في البلاد.

الرعاية الاجتماعية للعام 2023

تمثل هذه الرعاية الاجتماعية دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الاحتياجات الخاصة في العراق إن تقديم هذه المساعدة يسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة العراقية بدعم الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفًا وتعزيز التضامن الاجتماعي في البلاد إن الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يمثل خطوة هامة في تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات الاجتماعية يمكن للمستفيدين الآن الاعتماد على هذا الدعم لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر اكتوبر 2023

يتاح لأي شخص الآن الاستعلام بسهولة عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023 من خلال الخطوات التالية: