ظهرت الان.. كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، اذا كنت من ضمن المتقدمين للانضمام للجيش العراقي فأنت تبحث الآن لمعرفة ما إذا كان تم قبولك ام تم رفضك، لذلك في هذا المقال سنقوم بشرح كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع، كما سنوضح لك الشروط والخطوات التي يجب عليك اتباعها بعد قبولك، بالإضافة للفرص والتحديات التي تنتظرك بصفتك جندي في الجيش العراقي، ولمعرفة كل هذا تابع السطور القادمة.

أسماء المرشحين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية 2023

أسماء المقبولين بصفة جندي للعام 2023، موقع البديل يهنئ جميع الناجحين الذين تمكنوا من اجتياز جميع المراحل اللازمة وتحقيق الشروط المطلوبة للتسجيل، نثق تماماً في قدراتكم واختياركم بصفة جندي وقد سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على القوات المسلحة العراقية، ندعوكم جميعًا للانضمام إلى صفوفنا وتقديم أفضل ما لديكم في خدمة وطننا العزيز، معاً، سنعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتقدم في العراق، نبارك لكم من قلبنا نجاحكم ونتطلع إلى لقاءكم قريبًا في كلية التدريب العسكري لبدء رحلتكم الوطنية المثمرة، حظًا موفقًا ونجاحًا باهرًا في مهمتكم القادمة.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

لمعرفة اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية.

قم بالبحث عن قسم الاستعلام عن اسماء المقبولين بالجيش.

قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل التسجيل او رقم الهوية الشخصية.

انتظر حتي يتم تحميل القائمة وعرضها.

الان يمكنك تحميل القائمة والبحث عن أسمك فيها.

في حالة وجود اسمك في القائمة فهذا يعني انه تم قبولك في وزارة الدفاع لتكون جندي في الجيش العراقي، اما في حالة عدم وجود اسمك في القائمة فهذا يعني انه تم رفضك.

الشروط والخطوات اللازمة للقبول في وزارة الدفاع بصفة جندي

إذا كنت من الأسماء المقبولة في وزارة الدفاع بصفة جندي لعام 2023 هناك عدة شروط يجب توافرها بعد القبول:

يجب ان تكون حاصل على الأقل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

يجب ان يكون عمرك في الفئة العمرية التي تحددها وزارة الدفاع.

يجب ان تكون صحتك جيدة وقادرًا على تحمل الضغط والظروف الصعبة.

يجب ان يكون سجلك الجنائى خالي تماما من أي مخالفات جنائية.

يجب عليك التقدم لأداء التدريب العسكري واجتيازه بنجاح.

في النهاية يجب عليك التوجه الي الوحدة العسكرية التي ستخدم بها.

تحديات وفرص العمل كجندي في الجيش العراقي

يقدم لك العمل في الجيش العراقي العديد من الفرص التي يمكنك الاستفادة منها:

المساهمة في الدفاع عن الوطن وخدمته.

التدريب والترقيات المستمرة.

تطوير المهارات والقدرات الشخصية والعسكرية.

ويوجد أيضاً للعمل في الجيش العراقي تحديات يجب عليك ان تواجهها:

المخاطر المحتملة والظروف الأمنية الغير مستقرة.

الانضباط العسكري والإلتزام بالقوانين.

التضحية بالحياة الشخصية والوقت والجهد.

التعامل مع الضغط النفسي والبدني.

ملحوظة

في حالة عدم وجود اسمك في الكشوفات الموجودة على موقع الوزارة فهذا يعنى أنه لم يتم قبول طلبك ويوجد بالموقع أرقام وبريد إلكتروني خاص بالاستفسارات والشكاوى من أجل التواصل مع الجهات المسؤولة ويجب علل المقبولين أخذ الأوراق المطلوبة والتوجه لمقر الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين من كشف طبي واختبار قدرات ومقابلات شخصية.

من الجدير بالذكر أن الجيش العراقي يعمل بجدية على تحسين قدراته وتطوير قواته العسكرية. وبالتالي، قد يكون لديك فرصة للمشاركة في التدريبات والتدريبات الميدانية، والاستفادة من تقنيات ومعدات عسكرية حديثة.

موقع وزارة الدفاع mod.mil.iq

نهنئ جميع المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع ونتمنى لهم حظًا سعيدًا في رحلتهم العسكرية. إن التضحية من أجل الوطن هي فخر كبير، ونحن ممتنون لجميع من يختارون الخدمة الوطنية. ستكون هذه تجربة تعليمية وشخصية لا تُنسى، وستسهم في تشكيل مستقبلهم ومستقبل العراق