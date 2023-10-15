بأثر رجعي هل يتم صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. خبر ينتظره ملايين الموظفين

هل يتم صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة، حيث أثار موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 اهتمامًا كبيرًا بين الناس، وذلك بعد موافقة أعضاء مجلس النواب على زيادة المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن”، هذه الزيادة تأتي للتخفيف عن المواطنين وتحسين ظروف المعيشة.

هل يتم صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

من المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض خلال مقابلة تلفزيونية.

أن المنحة الاستثنائية ستُمنح لأصحاب المعاشات بشكل مؤرخ للشهرين أكتوبر ونوفمبر، يتم صرف هذه المعاشات في اليوم الأول من كل شهر وستمتد على مدار 6 أيام تبدأ من 1 نوفمبر وتنتهي في 6 نوفمبر ليتم الاجابة على السؤال المتكرر مؤخراً هل يتم صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.

صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

يجدر بالإشارة إلى أن الزيادة الجديدة على المعاشات تبلغ 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وسيتم صرف هذه الزيادة بشكل رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر بالإضافة إلى معاشات شهر نوفمبر 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وموافقة مجلس النواب عليها.

هذا يعني أنه في شهر نوفمبر سيتم صرف المنحة التي تبلغ 600 جنيه بالزيادة على المعاشات، كتعويض عن صرفها في شهر أكتوبر، تلك الزيادة تأتي كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.

جدول صرف المعاشات

بعدما حددنا هل يتم صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة نكشف لكم عن جدول الصرف بالمواعيد:

الفئة مبلغ المعاش (جنيه) تواريخ الصرف الفئة الأولى 1000 1 – 2 نوفمبر الفئة الثانية 2000 3 – 4 نوفمبر الفئة الثالثة 3000 5 – 6 نوفمبر

يُتيح لأصحاب المعاشات الاختيار من بين عدة وسائل لاستلام المبلغ المستحق، بما في ذلك:

– فروع البريد المصري خلال أيام معينة.

– فروع البنوك والبنوك التجارية.

– نقاط الدفع السريع لشركة فوري.

– الصرافات الآلية للبنوك (ATM).

– التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة.