“أخيرا” قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة جميع المحافظات موقع وزارة العمل | كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أصبح البحث عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية هو الشغل الشاغل لبال الكثير من المواطنين في العراق، حيث أن الوزارة قدمت قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 عبر موقعها الإلكتروني ومنصة مظلتي، يمكن للمواطنين الآن الاطلاع على هذه القوائم وتنزيلها لبدء عملية صرف رواتب الدعم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023 في جميع المحافظات العراقية، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم للأسر المحتاجة وتعزز فهمًا أوسع لأهمية الشفافية والعدالة في توزيع الدعم الاجتماعي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة قوائم pdf

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، تم استقبال نحو 300,000 طلب للدفعة الاجتماعية الحالية كجزء من مبادرة حكومية لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد، وذلك نظرا للحالة السيئة التي عصفت بالبلاد، ولكي تساعد المواطنين الذين يعانون سوء الحالة الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 تتضمن ما يلي:

يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

يجب أن تتألف الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 سنة و 60 سنة في حالة الذكور وبين 15 سنة و 55 سنة في حالة الإناث.

يجب أن يكون المتقدم غير مملوك لأي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي، ويجب أن يكون مسجلاً في سجلات الشؤون الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم من الأسر المحتاجة وأن يكون لديه دخل شهري ضعيف.

قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن لأي شخص الآن الاستعلام عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح متصفح الويب الخاص بك واذهب إلى الموقع الرسمي لـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن قسم منصة مظلتي الوجبة 9 وانقر عليه.

ستتاح لك صفحة جديدة، تصفح الصفحة حتى تجد قسم الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.

بعد الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية، ستجد قائمة تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، قم بالبحث عن خيار استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وانقر عليه.

ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على نموذج لإضافة المعلومات المطلوبة، يجب عليك ملء المعلومات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

بعد الانتهاء من إدخال المعلومات، قم بالنقر على زر استعلام عن أسماء المشمولين الجدد، ستظهر لك قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة.