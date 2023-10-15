استقبل الآن.. تردد قناة وناسة الجديد 2023 Wanasah Tv على القمر الصناعي النايل سات

تتميز القناة الفضائية وناسة قناة الأفلام والرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال بالكثير من الخصائص والمميزات لذلك يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث أنها في فترة وجيزة أثبتت بجدارة أنها تستحق المتابعة لكثرة ما تقوم بتقديمه من أفلام كرتونية ومسلسلات يعشقها الأطفال، كما تعمل قناة وناسة على بث محتوياتها بجودة عالية من خلال القمر الصناعي نايل سات، وكذلك تعمل على بث البرامج الخاصة بالأطفال والعديد من المحتويات على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

حظيت قناة وناسة على إعجاب الكثير من المشاهدين من الأطفال حول العالم، وامتازت بأن محتوياتها تتلائم مع عقول الأطفال كما أنها آمنة بالنسبة لهم في هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى الإرشادات التي تقدمها على شكل اغانى واناشيد وبرامج مضحكة ومسلية في الوقت نفسه، لذا يمكن متابعة أحدث ما تقدمه القناة من خلال التردد الجديد وهو كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27000.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خصائص قناة وناسة

تتسم قناة وناسة الكرتونية بسلسلة متنوعة من الخصائص والمميزات التي جعلتها تتصدر أولى القنوات بين جميع قنوات الأطفال، ومن أهم هذه الخصائص: