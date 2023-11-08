وزارة المالية تعلن زيادة رواتب المتقاعدين وموعد صرف الزيادة الجديدة في العراق

صرحت وزارة المالية النيابية في دولة العراق بأن بداية العام المقبل هناك زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وسوف يتم صرفها لجميع العاملين في دولة العراق بداية من العام القادم لذلك يرغب العديد المواطنين التعرف على تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في الدولة الوقت الحالي لعام 2023.

وزارة المالية تعلن زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

أعلنت وزارة المالية في دولة العراق إن الزيادة المعلنة في رواتب المتقاعدين العراقيين للدرجات الدنيا توقفت لعدم توفر السيولة النقدية لتغطيتها، كذلك مبينا أن العمل قائم على ادراجها في الموازنة لتكون الرواتب متوافقة مع ارتفاع تكاليف المعيشة في دولة العراق وأشارت إلى أن اللجنة المالية تنتظر أن تكون هناك سيولة نقدية فعلية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي نشهدها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية ومتوقعاً أن تشهد بداية العام المقبل زيادة في رواتب المتقاعدين.

تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

أوضحت الوزارة أن الزيادة ستمنح لأصحاب الدرجات الأدنى لتكون متوافقة مع غلاء المعيشة، بحسب تقارير وزارة التخطيط، كذاك وضحت أن الزيادة مع تعديل سلم الرواتب المتقاعدين حتى السادس الدرجة، قد تكلف الدولة أكثر من 4.5 تريليون دينار عراقي في الوقت الراهن داخل أراضي العراق صرح مجلس الوزراء في دولة العراق بزيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في الدولة بداية من شهر نوفمبر الحالي لعام 2023 وذلك لجميع المتقاعدين العسكريين في عموم العراق بعد موافقة مجلس الوزراء على تلك الزيادة الجديدة لرفع مستوى المعيشة في المجتمع العراقي ككل.

أخر أخبار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

قد أعلنت التقاعد الوطنية في دولة، عن الانتهاء من دراسة زيادة رواتب المتقاعدين، وسط توقعات بأن تصل إلى 100 ألف دينار للدرجات الدنيا، لكن ذلك لم يتحقق فعلياً.وقد إيضًا نفت وزارة المالية ما تردد عن حجب الوزير طائف سامي موافقتها على مقترحات زيادة رواتب المتقاعدين يرغب العديد من المواطنين العراقيين الحصول على زيارة الراتب الشهري الجديد الذي سوف يتم الحصول عليه من العام الجديد ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على زيادة الرواتب المتقاعدين الجديدة في دولة العراق ولابد من إرسال الطلب الزيادة مع جميع المستندات والأوراق المطلوبة من أجل زيادة رواتب للمتقاعد في العراق.