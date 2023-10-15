رفعتناو بوجر شكو pdf وزارة التربية العراقية رابط نتائج السادس اعدادي دور ثان نتائجنا

يتساءل الكثيرون عما إذا كان يتم الإعلان عن النتائج عبر منصة “نتائجنا” التي توفرها وزارة التربية العراقية.

“نتائجنا” هي منصة إلكترونية تم تطويرها لتوفير النتائج الامتحانية للطلاب في العراق. تعتبر هذه المنصة واحدة من الوسائل المستخدمة للإعلان عن نتائج السادس الإعدادي. يمكن للطلاب الدخول إلى المنصة واستخدام بياناتهم الشخصية للحصول على نتائجهم.

منصة “نتائجنا” توفر وسيلة سهلة ومريحة للطلاب للحصول على نتائجهم دون الحاجة إلى الانتظار لإعلانها في المدارس أو الاعتماد على وسائل الإعلام الأخرى. يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بشكل فردي وفي أي وقت يرونه مناسبًا.

من الجدير بالذكر أنه يجب على الطلاب الحصول على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم من المدرسة للوصول إلى منصة “نتائجنا”. ينصح الطلاب بالتواصل مع المدرسة للحصول على تفاصيل تسجيل الدخول الصحيحة.

بالطبع! هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها للوصول إلى منصة “نتائجنا” والحصول على نتائج السادس الإعدادي في العراق. يُرجى ملاحظة أن هذه الإرشادات قد تكون محدثة وفقًا للعام الحالي، لذا يجب التحقق من المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات.

هنا هي الخطوات العامة:

١. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. يمكنك العثور على الرابط الصحيح لمنصة “نتائجنا” عادةً على الصفحة الرئيسية للوزارة.

٢. ابحث عن قسم يتعلق بنتائج الامتحانات أو السادس الإعدادي على الموقع. عادةً ما يتم توفير روابط مباشرة إلى منصة “نتائجنا” في هذا القسم.

٣. انقر على الرابط المقدم للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول إلى منصة “نتائجنا السادس الاعدادي“.

٤. ستحتاج إلى توفير بيانات تسجيل الدخول الصحيحة. يُطلب منك عادةً إدخال رقم الطالب والرقم السري أو رمز التحقق الخاص بك. هذه المعلومات يجب أن تكون متاحة لديك من المدرسة التي تم التسجيل فيها.

٥. بعد إدخال بيانات تسجيل الدخول الصحيحة، قم بالنقر على زر “تسجيل الدخول” أو ما يماثله.

٦. إذا تم إدخال بيانات تسجيل الدخول بشكل صحيح، سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة نتائجك الشخصية. هنا ستتمكن من رؤية وطباعة نتائجك.

باختصار، يتم إعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق عبر منصة “نتائجنا” التي توفرها وزارة التربية العراقية. هذه المنصة تسهل للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر. يُنصح الطلاب بالتواصل مع المدرسة للحصول على تفاصيل تسجيل الدخول الصحيحة للوصول إلى المنصة.

تحديث اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء عمليات تصحيح درجات أوراق الطلبة والطالبات في عموم المحافظات العراقية، وبدأت الان أعمال التدقيق والتي تتم بصورة نهائية لتجميع درجات الطلاب عن أن يتم صدور النتائج باجر السبت الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

كشوفات نتائج الصف السادس الاعدادي العلمي الادبي

أكدت وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا المسؤولين عن رصد نتائج الصف 6 العراق أن عمليات تدقيق الطلاب في عموم المحافظات قد اقتربت من الانتهاء حيث أنها في الرمق الأخير، وقد يتم اعتماد النتيجة ورصد كشفات الطلاب السبت بأجر أو الأحد كحد أقصى عبر الموقع الرسمي الموضح لكل طالب وتلميذه في أعلى الصفحة.

نتابع معكم اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري حيث ما زال الطلاب في كل مكان في جمهورية العراق الشقيقة يبحثون عن استعراض كشوفات نتائج الصف السادس الاعدادي ومازلت عمليات التدقيق جارية حتي الآن لمعرفة النتائج حيث نتابع معكم كافة التفاصيل فور الإعلان عنها.

نتائج الصف السادس العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر 10 الجاري أن كل الأوراق الخاصة بكل طالب وطالبة في عموم المحافظات العراقية قد انتهت فعلياً والجميع الان في انتظار إعلان النتيجة، خاصة بعد التصريح النهائي والأخير والذي أفاد أن نتائج السادس العراق الاعدادية الدور الثاني سوف تعلن مساء اليوم الاحد في جمهورية عراقيتنا.

شنو النتائج الان تم الرفع

بعد انتظار كبير من جانب الطلاب دام لثلاثة أسابيع أعلنت وزارة التربية العراقية بعد انتهاء التدقيق أنه تم الانتهاء من رفع نتائج السادس الاعدادي في دولة العراق الشقيقة الان، بروابط كاملة pdf من خلال موقع نتائجنا، وتم رفعها أيضاً من خلال قنوات التلغرام ويمكن لجميع الطلاب الان الإستعلام عن النتائج مع خالص التمنيات بالنجاح والتفوقل لجميع الطلاب.

بدأ الطلاب الان مساء اليوم الاحد الموافق الخامس عشر من شهر اكتوبر الجاري في التوافد على موقع وزارة التربية العراقية بالإضافة إلى موقع التلغرام من خلال الهواتف المحمولة وموقع نتائجنا، وذلك بعد أن تم إعتماد نتيجة الطلاب للشهادة الاعدادية الدور الثاني السادس الاعدادي وزارة التربية العراقية مع تمنياتنا بالنجاح لعموم الطلاب.