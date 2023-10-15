Pdf الان ظهرت .. هنا رابط نتائج السادس الإعدادي فى العراق الدور الثاني 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني لعام 2023 فى العراق، ومن المتوقع أن تصدر وزارة التربية العراقية نتائج امتحانات السادس الإعدادي قريبًا، بعد انتظار طويل من قبل الطلاب الذين أنهوا امتحاناتهم في 28 سبتمبر الماضي. سيتم الإعلان عن النتائج في جميع مديريات التربية في وقت واحد، بما في ذلك البصرة وغيرها من المديريات. بالإضافة إلى ذلك، ستتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني فور انتهاء عمل لجان التصحيح، وحاليًا، يتم تدقيق الأوراق الامتحانية لإعلان معدلات جميع المواد، يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول النتائج من خلال التقرير التالى.

نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في البصرة

من المعروف أن مديرية تربية البصرة تضم عددًا كبيرًا من الطلاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان السادس الإعدادي لعام 2023 في البصرة في الأيام المقبلة،و على الرغم من عدم تأكيد وزارة التربية للموعد الرسمي للإعلان، من المحتمل أن تتوفر النتائج في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم. يتم حاليًا العمل على ضمان تصحيح درجات جميع المواد، حتى يتمكن الطلاب الناجحون من التقدم للعام الجامعي.

رابط وزارة التربية والتعليم العراقية

سيتم نشر نتائج الامتحانات الثانية للصف السادس الإعدادي في محافظتي ذي قار ونينوى، بالإضافة إلى جميع مديريات التربية الأخرى في نفس الوقت من قبل وزارة التربية، يمكنك الاطلاع على النتائج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وتلجرام، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الوزارة نتائج الطلاب عبر ملفات PDF تحتوي على بيانات الطلاب ودرجاتهم في جميع المواد التي رسبوا أو نجحوا فيها. يمكنك تحميل نتائج الامتحانات من خلال موقع وزارة التربية باتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

2. حدد القسم المناسب واختر مديرية التربية البصرة.

3. اختر المدرسة التي تنتمي إليها.

4. قم بتنزيل النتائج واستعراض الدرجات.

نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2023

يمكنك الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا، ستتم رفع كشوف النتائج بعدما يتم اعتمادها رسمياً من قبل السيد وزير التربية والتعليم والتعليم العراقي، يجب ملاحظة أن نسبة النجاح في هذا العام أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي.

السادس الاعدادي في العراق 2023

وزارة التربية العراقية أعلنت سابقًا أن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 ستصدر قريبًا خلال أيام قليلة. سيتم عرض النتائج بشكل رسمي سواء في المدارس أو عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. تم الانتهاء من أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات في جميع الكنترولات، ومن المتوقع أن تتوفر النتائج قريبًا للطلاب للإطلاع عليها. يجب الاستمرار في متابعة الموقع الرسمي للوزارة للحصول على التحديثات الأخيرة بشأن إصدار النتائج.

نتيجة السادس الاعدادي في العراق

نظرًا لرغبة الطلاب في التحقق من عملية تصحيح ورقة الإجابة، بدأت الاستفسارات تتزايد حول موعد توفر رابط التظلمات أو الاعتراض على النتائج أكدت وزارة التعليم أنه سيتم قريبًا توفير الرابط، وسيتمكن الطلاب من تقديم طلبات الاعتراض على المواد التي يرغبون في التحقق منها. وسيتم تحديد موعد لإجراء التحقق في غضون أيام قليلة.

نتائج السادس الإعدادي الترم الثاني

للحصول على نتائج السادس الإعدادي عبر وزارة التربية العراقية، يجب على الطلاب والطالبات اتباع الخطوات المحددة من قبل وزارة التربية العراقية ومن خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من اعتمادها من قبل الوزارة.