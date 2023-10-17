ظهرت الان جميع اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 عن أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي للعام 2023، وبحسب بيان صادر عن الوزارة فقد بلغ عدد المقبولين 50 ألفاً من ضمنهم 25 ألفاً من الرجال و25 ألفاً من النساء، وأوضح البيان أن عملية نشر أسماء المقبولين تمت إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي، وسنوضح لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع العراقية عن قبول النساء في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي، وأكدت الوزارة أن المقبولين سيخضعون لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر قبل التحاقهم بصفوف الجيش العراقي.

هناك طريقتان للاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 بصفة جندي وهما ما يلي:

الطريقة الأولى:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع العراقية من هنا .

النقر على رابط “استعلام عن أسماء المقبولين”.

إدخال رقم الطلب الخاص بالمتقدم.

النقر على زر “بحث”.

الطريقة الثانية:

الدخول إلى إحدى صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الدفاع العراقية مثل فيسبوك أو تويتر.

البحث عن منشور يتضمن أسماء المقبولين.

البحث عن اسم المتقدم في قائمة الأسماء المنشورة.

يجب إدخال رقم الطلب الخاص بالمتقدم بدقة، حيث أن إدخال رقم الطلب بشكل غير صحيح سيؤدي إلى عدم ظهور اسم المتقدم في قائمة النتائج.

قد تستغرق عملية الاستعلام عن أسماء المقبولين بعض الوقت وذلك نظراً لكثرة عدد المتقدمين.

في حال عدم ظهور اسم المتقدم في قائمة النتائج، فيمكن المحاولة مرة أخرى بعد فترة من الزمن.

الشروط المطلوبة للقبول في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

بينت وزارة الدفاع العراقية مجموعة من الشروط المطلوبة للقبول في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي وهي كالتالي:

يجب أن يكون المرشح عراقي الجنسية.

ينبغي أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها.

يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج.

أن يكون المرشح غير محكوم عليه بعقوبة جنائية.

فرص وتحديات العمل كجندي في وزارة الدفاع 2023

إن الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لها العديد من المميزات، ومن أهم هذه المميزات:

يستطيع الجندي المشاركة في خدمة وحماية وطنه.

يتمكن من التدريب المستمر وفرص الترقية المهنية.

يطور من مهاراته العسكرية والشخصية.

يكون لديه انتماء إلى رمز وطني عظيم وشعور بالفخر بتمثيل الشعب العراقي.

كما أن هناك تحديات يجب التصدي لها، وهي التعامل مع الظروف الأمنية المتغيرة والمخاطر المحتملة.

على المتقدم بالانضباط العسكري والقوانين والأنظمة العسكرية.

لا بد من التضحية بالوقت والجهد والحياة الشخصية.

يجب التعامل مع الضغوط النفسية والبدنية التي يمكن أن تنشأ خلال الخدمة العسكرية.

في الختام، إذا كنت من بين المتقدمين للانضمام إلى الجيش العراقي بصفة جندي، فإنه من المهم البحث عن معلومات حول قبولك وإتباع الإجراءات الواجب اتباعها بعد القبول، كما يجب أن تكون مستعدًا لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي يوفرها الجيش العراقي، يجب أن تكون ملتزمًا ومتفانيًا في خدمة بلدك والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.