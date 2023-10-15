HERE.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 Wassitonline anem dz عبر الموقع الرسمي

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 هي من دوافع حرص الحكومة الجزائرية على دعم الشباب الباحثين عن عمل، حيث أطلقت في عام 2022 منحة البطالة التي تمنح للمستفيدين منها مبلغا شهريا قدره 15 ألف دينار جزائري، وتستمر المنحة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، شريطة استيفاء المستفيدين للشروط المطلوبة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل ورابط تجديد منحة البطالة في الجزائر عبر مقال اليوم.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

يمكن للمستفيدين من منحة البطالة في الجزائر تجديد المنحة من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEm) على الإنترنت، ويمكن الوصول إلى الرابط الخاص بتجديد المنحة من خلال الرابط التالي:

https://minha.anem.dz/

خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEm) على الإنترنت.

النقر على رابط “تجديد منحة البطالة”.

ادخال رقم التسجيل الخاص بالمستفيد.

ادخال تاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد.

إدخال الرقم الوطني الخاص بالمستفيد.

النقر على زر “بحث”.

بعد ذلك، ستظهر لك نافذة توضح تفاصيل طلب التمديد، بما في ذلك تاريخ انتهاء صلاحية طلب العمل الخاص بك. يمكنك طباعة أو تحميل وثيقة التمديد مباشرة على جهازك، ولن تحتاج إلى الذهاب إلى الوكالة لختمها. هذه الوثيقة تحمل معلومات مهمة حول موعد التجديد القادم، مما يسهل عليك متابعة إجراءاتك بكل سهولة

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

ألا يقل عمر المستفيد عن 19 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

أن يكون طلب العمل للمستفيد مفعلا على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل.

ألا يكون لدى المستفيد أي نشاط لحسابه الخاص.

ألا يكون المستفيد قد استفاد من أحد برامج مساعدات الدولة.

ألا يكون المستفيد قد استفاد من الصندوق الوطني للتقاعد.

ملاحظات

يجب على المستفيدين التأكد من استيفاءهم للشروط المطلوبة قبل تقديم طلب تجديد المنحة.

يجب على المستفيدين التأكد من إدخال البيانات الخاصة بهم بشكل صحيح عند تقديم طلب تجديد المنحة.

في حالة رفض طلب تجديد المنحة، سيتم إبلاغ المستفيد بالسبب من خلال رسالة نصية أو بريد إلكتروني.

إذا كان المستفيد مستوفيا للشروط المطلوبة، فسيتم عرض رسالة تفيد بنجاح تجديد المنحة.