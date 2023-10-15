الان لينك موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة pdf ذي قار وجميع المحافظات وزارة العمل

يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال منصة مظلتي التي توفر الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وتم قبول حوالي 500 ألف فرد بعد الدراسة الميدانية التي قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، وتشمل الرعاية الاجتماعية منح هذه الأسر راتبا شهريا تساعدهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وسوف تتاح هذه الأسماء في كشوفات بصيغة pdf، ليسهل تحميلها من خلال المنصة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية بعض الشروط للقبول ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وفرت الوزارة هذا البرنامج لتوفير الدعم الاجتماعي للأفراد والعائلات الأكثر احتياجا، وتهدف الرعاية الاجتماعية إلى تقديم الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم المالي والخدمات الأساسية لتحسين مستوى الحياة والجودة.

ومن شروط القبول ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لعام 2023:

أن يقيم المتقدم بصورة دائمة في العراق.

أن يحتاج للدعم الغذائي.

أن يمتلك أسرة مكونة من ٤ أفراد

ألايكون مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

يمكن للمواطن العراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عن طريق اتباع الآتي..

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

أو النقر إلى رابط منصة مظلتي

أدخل بعد ذلك رقم البطاقة الذكية.

اكتب بعد ذلك الكود المرئي المكون من خمسة أرقام.

انقر على زر تنزيل ملفات المقبولين الوجبة الاجتماعية.

يمكنك البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf باستخدام الاسم الرباعي.

وسيتم عرض نتائج الكشف عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf بعد دقائق معدودة.

بهذه الطريقة يمكن للمواطنين العراقيين العثورعلى قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام الحالي بسهولة، حيث تم الإعلان عن أسماء الوجبة التاسعة بشكل الكتروني عن طريق رابط الوزارة الرسمي، حيث أنها تسعى إلى تسهيل الأمر على جميع المواطنين الذين قاموا بالتقديم في ذلك الدعم بشكل الكتروني، والتي يتم توزيعها على اكثر من دفعة نظرا لزيادة عدد المتقدمين بها، حيث أنهم يسعون إلى الحصول عليها من خلال وزارة العمل.

منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

قامت الوزارة بتخصيص منصة من أجل التسجيل في برامج الرعاية المختلفة، حيث أنها تهدف إلى مساعدة جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وذلك عن طريق تقديم برامج الدعم لكافة الأشخاص المحتاجين في جميع المحافظات، وفتح باب التسجيل في الرعاية الاجتماعية بشكل الكتروني.

هذه المنصة تعد من أفضل المنصات في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث أنها تسهل الكثير من الأمور عبر كتابة جميع بيانات المواطن لكي تتم عملية الاستعلام بشكل الكتروني، هذا يتم عن طريق كتابة بيانات المواطن في المكان المخصص لها بدون أي نقص لكي تظهر له اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.