Now “الحدود الدنيا pdf “معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 القبول المركزي جميع التخصصات

رابط معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، قامت وزارة التربية بنشر هذه المعدلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص على صفحتها الرسمية. حيث تيسر للطلاب الاطلاع على جميع معدلات القبول وتسجيل رغباتهم في الكليات والجامعات المختلفة، وقد قدمت الوزارة دليلًا يتعلق بالقبول المركزي، يمكن للطلاب من خلاله الوصول إلى معدلات القبول المختلفة والبحث عن المعلومات المتعلقة بالتنسيق والكليات المتاحة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب التحقق من إمكانية التحويل بين الكليات والجامعات.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

التعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، حيث تم توفير المعدلات الخاصة بالفروع العلمية والتطبيقية في العديد من الكليات كما يلي:

كلية الطب يكون معدل القبول 100.92 والحد الأدنى 99.67

معدل القبول بكلية طب الكندي 100.5 والحد الأدنى 99.57

وأما كلية طب الأسنان يبدأ معدل القبول من 99.05 والحد الأدنى 98.83

وبينما كلية الصيدلة يتمثل معدل القبول في 98.67 والحد الأدنى 98.5

وبينما كلية الهندسة قسم الالكترونيات والاتصالات يبدأ معدل القبول من 95.83 والحد الأدنى 93.

وأما كلية الهندسة قسم الحاسوب يكون معدل القبول بها 95.33 والحد الأدنى 93.

هذه المعدلات تساعد في التعرف على متطلبات القبول للكليات المختلفة في العراق.

الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية

يمكن للطلاب الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية من خلال تنفيذ الطريقة الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة التعليم العالي .

النقر بعد ذلك على قسم القبول المركزي.

انقر على قسم خدمات الطلاب.

ومن ثم سوف تبدو الملفات الخاصة بالكليات والمجموع الكلي لكل كلية.

تستطيع تنزيل الملفات بصيغة بي دي اف، ويمكنك اختيار الكلية التي تناسب مجموعك وقدراتك.

فهذه المعدلات تعبر عن مدى التنافس في التخصصات المختلفة الموجودة في الكليات، حيث أن الوزارة تقوم بنشرها كل عام لكي يتعرف عليها الطلاب في جميع المحافظات، وذلك بعد أن قامت الوزارة بالإعلان رسميا عن ظهور النتائج الخاصة بالصف السادس الاعدادي عن طريق كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح وذلك بعد زيارة الرابط الرسمي الخاص بالنتيجة.

معدلات القبول 2023 في العراق pdf

يستمر بحث جميع الطلاب في كافة المحافظات عن رابط الاستعلام عن المعدلات التي يتم عن طريقها القبول في الجامعات المختلفة، حيث أن الأمر يتم بشكل الكتروني عن طريق الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي في العراق، حيث يتم نشر الدرجات التي يجب الحصول عليها من أجل الالتحاق بالكليات.

يمكن لكل الطلاب استخراج النتائج الكترونيا والمعدلات التي يتم الاعتماد عليها في دخول الكليات والجامعات المختلفة في العراق، حيث أن وزارة التعليم العالي قد أشارت إلى موقع دائرة التخطيط والدراسات التابع لها لكي تتم عملية الاستعلام عن نسب القبول المركزي بنجاح من خلال المنزل، وذلك بعد اتباع الخطوات الموجودة في الفقرة السابقة.