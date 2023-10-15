هنا رسميا معدلات نتائج القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 الحدود الدنيا admhec.gov.jo

تشكل معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 اهتماما كبيرا من قبل العديد من الطلاب والطالبات في الأردن حاليًا من أجل التعرف على الجامعة التي سينضمون إليها في المرحلة الجامعية حيث يعتبر القبول في الجامعات خطوة مهمة في حياة الطلاب، ولهذا السبب قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن نتائج القبول، ويمكن للطلاب الاستعلام عن هذه النتائج من خلال وحدة التنسيق الأردنية.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

تم نشر معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023، وهذه المعدلات تعكس الفرص والتوجيهات التعليمية المتاحة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي في الأردن، وفيما يلي بعض من معدلات القبول لبعض الكليات الرئيسية:

كلية الطب تبلغ معدلات القبول 98%.

كلية الهندسة حيث توجد فرص واسعة للقبول بنسبة 91%.

كلية التمريض تتيح الكلية فرصًا جيدة من خلال معدل 94%.

كلية العلاج الطبيعي توفر معدلات قبول تصل إلى 93%.

تخصص الهندسة المدنية يكون معدل القبول بلغ 87.3.

وأما تخصص الهندسة الميكانيكية حيث تم تحديد معدل القبول عند 87.70.

و تخصص الهندسة الكهربائية بلغ معدل القبول 88.40.

والهندسة الكيميائية سجل معدل القبول بها حوالي 90.45.

تكنولوجيا معلومات الأعمال حدد بها معدل القبول عند 83.55.

تخصص نظم المعلومات الإدارية بلغ معدل القبول 90.45.

وهذه المعدلات تساهم في توجيه الطلاب نحو اختيار التخصص الذي يناسب اهتماماتهم وقدراتهم.

طريقة الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

يمكن للطلاب التعرف على معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وحدة التنسيق الأردني.

انقر بعد ذلك على معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023.

اكتب بعد ذلك اسمك ورقم الجلوس الخاص بك.

أدخل بعد ذلك باقي البيانات المطلوبة بكل دقة.

انقر على الاستعلام عن النتائج .

وبعد بضع لحظات معدودة سوف تظهر هذه النتائج بشكل مفصل.

ومن خلال الخطوات السابقة يمكن للطلاب التعرف على نسب القبول في هذه الجامعات بكل سهولة حتى يستطيعوا اختيار الكليات التي تتناسب مع مستواهم وقدراتهم.

حيث تم الإعلان رسميا عن هذه المعدلات وذلك بعد الإعلان عن نتائج التوجيهي في الاردن بحوالي شهر كامل، حيث أن وزارة التعليم العالي تحرص على التسهيل على جميع الطلاب في كافة المحافظات، لذلك تقدم هذه المعدلات بشكل الكتروني عن طريق الرابط الرسمي الخاص بها بدون أي صعوبات، وذلك بعد أن تقوم برفعها مباشرة عبر الموقع الرسمي حيث يجب أن يقوم الطالب بإدخال البيانات كاملة من أجل الحصول على نسب القبول.