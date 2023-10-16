HERE.. طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 Wassitonline anem dz عبر الموقع الرسمي

تحرص الحكومة الجزائرية على توفير طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 من أجل دعم الكثير من الشباب الراغبين في إيجاد فرصة عمل، حيث أنها قامت بإطلاق مبادرة منحة البطالة من أجل أن يحصل المستفيدين من خلالها على مبلغ مالي يقدر بنحو ١٥ دينار، ومدة استمرار هذه المنحة مستمر حتى ٦ أشهر ويتم تجديد المدة كل فترة، ولكن تفرض الجهات المعنية بالصحة عدة شروط لابد من استيفائها.

طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

سنوافيكم بشرح تفصيلي يتعلق بطريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 في هذه النقاط:-

التوجه إلى تسجيل الدخول عبر موقع الوكالة الوطنية.

الضغط على اللينك الخاص بتجديد المنحة الخاصة بالبطالة.

كتابة رقم التسجيل المتعلق بالمستفيد.

كتابة الرقم الوطني.

الضغط على خانة البحث.

بعد ان يتم البحث يكون الشخص قام بتجديد المنحة الخاصة بالبطالة، والاستعلام عن مدى أحقيته بالمنحة.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

لابد من توافر واستيفاء هذه الشروط في المستفيد قبل البحث والتحري عن طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن ١٩ عام ولا يتعدى سن الأربعين عام.

أن يتم تفعيل طلب العمل على مستوى الوكالة المحلية الخاصة بالتشغيل.

عدم وجود أي نشاط على الحساب الخاص بالمستفيد.

عدم حصوله على أي نوع من أنواع الدعم المقدمة من قبل المساعدات الأخرى التي تقدمها الدولة.

ألا يكون الشخص حاصل على استفادة من قبل الصندوق الوطني الخاص بالتقاعد.

أن يكون المستفيد مستحق للحصول على منحة البطالة.

ملاحظات حول تجديد منحة البطالة الجزائرية

قبل أن يتم تجديد منحة البطالة لابد وأن يتأكد المستفيد من أن كافة الشروط المذكورة متوافرة فيه، وإن يتم ادخال كامل المعلومات الخاصة به بدقة وتحرى في كل معلومة يتم تدوينها على الموقع، وفي حالة عدم قبول تجديد منحة البطالة يتم إعلام الشخص بسبب الرفض عن طريق إرسال رسالة نصية أو من خلال البريد الإلكتروني، وفي حال قبول الطلب فسيتم التأكيد على ذلك من خلال رسالة تفيد نجاح تجديد الطلب.

كيف اعرف اني مقبول في منحة البطالة ؟

في حال كنت موافق لشروط منحة Minha anem من حيث العمر و المستوى الدراسي و كذلك التسجيل في الوكالة المحلية للتشغيل، فهذا يعني أنك مقبول في المنحة.